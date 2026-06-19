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Unai Simón se pica con El Chiringuito: "Vosotros no me tenéis que convencer a mí de nada"

El portero de la selección española responde con firmeza a las críticas sobre su convocatoria y su titularidad en el Mundial

Unai Simon of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. AFP7 15/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Unai Simon of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. AFP7 15/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Mariona Carol

Mariona Carol

En una conversación distendida pero cargada de tensión soterrada, Unai Simón concedió una entrevista a Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito, en Chattanooga.

El programa llevaba días cuestionando tanto su convocatoria como su titularidad en este Mundial, abriendo un debate que ha generado ruido mediático y presión sobre el guardameta del Athletic Club y de la selección española.

A pesar de su perfil habitualmente prudente, diplomático y alejado de cualquier polémica, Simón dejó una respuesta que ya circula con fuerza en redes y medios.

La pregunta que encendió la chispa

Juanfe Sanz le planteó directamente la percepción de que, en ocasiones, el portero se muestra "serio" o "cortante" con ellos.

La conversación derivó en un intercambio que dejó una frase contundente: "Opináis, veis una versión del fútbol diferente a la mía… Cuando no coincidimos en ciertos temas, pues no quiero convenceros de nada, ni vosotros me tenéis que convencer a mí de nada."

Con esta declaración, Simón marcó una línea clara respecto al debate futbolístico que el programa ha alimentado sobre su papel en la selección.

¿Qué piensa realmente Unai Simón de El Chiringuito?

En un tono más distendido, el guardameta respondió con ironía cuando le preguntaron directamente por el programa: "Me río mucho, cuando no habláis de mí ni del Athletic, me río mucho."

Una frase que, sin perder la corrección política, deja entrever que las críticas constantes hacia su figura no pasan desapercibidas.

Un mensaje firme en plena polémica

La entrevista deja una imagen de Unai Simón más seguro, más directo y menos dispuesto a entrar en debates que considera estériles.

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Su mensaje es claro: él no pretende convencer a nadie, y tampoco permitirá que se cuestione su compromiso o su nivel en la selección.

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