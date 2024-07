Unai Simón: "Dejé las redes sociales porque me afectaba mucho lo bueno y lo malo”

El portero de la selección española, ganador del Zamora de LaLiga 2023-2024 y jugador del Athletic Club explicó por qué no tiene redes sociales. En una entrevista a La Vanguardia antes del partido de semifinales entre España y Francia, Unai Simón declaró que "dejé las redes sociales porque me afectaba mucho lo bueno y lo malo".

En una sociedad digitalizada, el caso de que Simón no tenga redes sociales es un hecho curioso, y más si se trata de un futbolista de 27 años. "Luego me creía que era muy malo cuando leía lo malo o muy bueno si leía lo bueno. Así que me dije que tenía que obligarme a hacer un esfuerzo y dejarlo", valoró.

La política y el futbol

En una Eurocopa marcada por la política y más con las declaraciones de Mbappé de cara a las elecciones francesas, Unai Simón no quiso mojarse con su ideología. Al inicio de la competición dijo que los futbolistas deberían de centrarse en jugar y no opinar de política, refiriéndose a Mbappé. El portero ya aclaró que él no era fascista, aunque ahora afirmó que "para opinar de algo como la política, sabiendo la influencia que podemos tener en la gente, hay que tener un conocimiento profundo".

Hijo de Guardia Civil y de Ertzaintza, Unai Simón declaró que su educación y su manera de ser nunca han ido ligados a las profesiones de sus padres y que no le gusta hablar de cosas de su vida personal.

Semifinales a la vista

Después de las declaraciones en rueda de prensa de Mbappé y de Unai Simón sobre política, ahora se enfrentarán en el césped del Allianz Arena. El del Athletic declaró que la Selección "está lista y ya está pensando en Francia", asegurando que la recuperación física del partido ante Alemania "está costando un pelín más".

España derrotó a una anfitriona casi 100 años desde la última vez y Simón aseguró que "si nos vuelve a tocar otro anfitrión, pues lo volveremos a intentar". El peligro de Francia es evidente y el guardameta lo sabe: "No deja de ser una selección que tiene futbolistas determinantes en el área. No porque no lo hayan sido estos cinco partidos no lo podrán ser el martes. Le tenemos mucho respeto y tendremos que ser valientes para plantarles cara".

La moral tras la lesión de Pedri

El palo mental a la Roja fue la lesión de uno de sus mejores jugadores, Pedri. Simón reveló que el del Barça estaba muy animado "incluso cuando le dijeron que no podría volver a jugar". "Es algo que habla del tipo de persona que es y de lo que representa para el grupo", zanjó Unai Simón, que quiere dedicar a Pedri la victoria de España ante Francia y el pase a la final de esta Eurocopa 2024.