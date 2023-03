La última lista de Jorge Vilda antes del Mundial, en directo y online: ¿Otra vez sin las 15?

11:25

BAJAS IMPORTANTES

Jorge Vilda no podrá contar con algunas futbolistas que serán baja en esta convocatoria. A falta de confirmación de sus respectivos clubes, Marta Cardona e Irene Guerrero podrían no acudir con la selección. Lo previsto es que se mantenga el grupo fijo de convocadas. No se espera una revolución en el equipo.