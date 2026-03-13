Última hora sobre la Finalíssima: la nueva propuesta de Argentina

El esperado enfrentamiento entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América pende de un hilo. La saturación del calendario futbolístico y las disputas entre UEFA, RFEF, AFA y CONMEBOL están complicando sobremanera la organización del evento. Desde Argentina, las últimas informaciones no invitan precisamente al optimismo.

Lamine Yamal se enfrentará a Leo Messi en la Finalissima de 2026 / Agencias

Según ha revelado el canal TNT Sports Argentina, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) intenta quemar sus últimas naves para que el partido se lleve a cabo tras su negativa a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Para ello, el ente federativo habría puesto sobre la mesa dos nuevas posibles sedes en territorio europeo (tal y como quiere la UEFA): Lisboa y Londres. Esto se suma a las informaciones que apuntaban a Roma como una solución al problema.

La intención sería facilitar la logística y evitar grandes desplazamientos, acercando el evento a los jugadores que militan en el Viejo Continente. Sin embargo, y a pesar de estas nuevas alternativas, el reporte desde Argentina es contundente. La sensación generalizada a día de hoy es que el partido acabará siendo suspendido.

La 'mini locura': ¿Bernabéu y Monumental?

Durante la emisión en TNT Sports, el periodista Cristian Camiño, encargado de dar la información, también dejó caer una propuesta de un miembro de la AFA que revolucionaría por completo el formato, calificándola directamente de "locura". La idea consistiría en abandonar el tradicional choque a partido único y disputar el título a doble partido.

El plan pasaría por jugar un primer asalto en España, con el Santiago Bernabéu como escenario de lujo, y el partido de vuelta en Argentina, en la imponente caldera del estadio Monumental de River Plate. Algo que contentaría a la UEFA, quien ya propuso el feudo madridista para este encuentro, y a la AFA, ya que su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia dejó caer la propuesta del estadio de 'Los Millonarios' en tono de broma tras sentirse ofendido por la propuesta del organismo europeo.

No obstante, si ya parece una quimera encontrar un solo hueco libre en la agenda internacional, conseguir bloquear dos fechas FIFA para llevar a cabo esta doble cita se antoja misión prácticamente imposible. El sueño de ver a Lamine Yamal y Leo Messi, frente a frente, de momento, se desvanece.