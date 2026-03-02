La UEFA se pronuncia sobre la Finalíssima y De la Fuente hace una propuesta

A poco más de tres semanas para la disputa (prevista para el 27 de marzo) de la Finalíssima entre España y Argentina, la preocupación es creciente por la situación en el Oriente Medio. El Comité Supremo de Catar, que es quien organiza este partido entre el actual campeón de la Eurocopa y de la Copa Libertadores asegura que sigue adelante con la intención de albergar esta final, pero no cabe duda que está en el alambre por las tensiones bélicas, crecientes en las últimas horas. Ante esta situación, la UEFA ha emitido un escueto comunicado y el seleccionador español, Luis de la Fuente, también se ha pronunciado en una entrevista radiofónica.

SPORT.es

“Con respecto a la Finalísima programada para el 27 de marzo, la UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el COL”, asegura el máximo organismo futbolístico. Aunque no se trasluzca en estas breves líneas, la preocupación desde la sede ubicada en Nyon es importante, pues ahora mismo, parece poco viable que se pueda disputar en tierras cataríes.

Ante esta situación, también existe una lógica inquietud entre las selecciones implicadas. En este sentido, Luis de la Fuente ha hablado en una entrevista a Radio Nacional de España, que se emitirá en su integridad este lunes por la tarde, para considerar que, a su juicio, lo mejor sería un cambio de sede para que el partido frente a la albiceleste se pueda disputar sin contratiempos en la fecha prevista, que es la última libre antes de la preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

"Creo que sabemos todos, yo lo mismo que vosotros. Sabemos que se está hablando, se está negociando. Como sociedad, lo primero es que se parara el conflicto, pero ya una vez que se está inmerso, y no se sabe si se va a dilatar, entonces se está tratando de dar alguna solución. Y la solución entiendo que, mientras no se pueda jugar allí, sería buscar otra sede, si es posible", afirmó el seleccionador español.

La opción del Metropilitano

Preguntado por si la idea es mantener el partido, el riojano contestó: "Yo entiendo que sí. Creo que es por donde va toda la negociación de la gente que está trabajando a todos los niveles".

De la Fuente, además, se mostró encantado con la posibilidad de que esta final se pueda disputar en el Metropolitano: "¿Cómo no me va a gustar jugar una Finalíssima contra Argentina en mi casa, en mi país, en Madrid?. Sería un espectáculo fantástico, excepcional, y donde veríamos a un país vibrar, se acercarían muchos más al estadio. Sí, mira, claro que sí, pero seguro que se toma la decisión más acertada", concluyó.