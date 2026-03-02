De la Fuente: "Hablé con Joan Garcia"

A poco más de tres semanas para la disputa (prevista para el 27 de marzo) de la Finalíssima entre España y Argentina, la preocupación es creciente por la situación en el Oriente Medio. Ante esta situación, la UEFA ha emitido un escueto comunicado y el seleccionador español, Luis de la Fuente, también se ha pronunciado en una entrevista a RNE en la que también ha hablado de los azulgranas Joan Garcia y Lamine Yamal.

“Con respecto a la Finalísima programada para el 27 de marzo, la UEFA está monitorizando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el COL”, asegura el máximo organismo futbolístico.

Luis de la Fuente aseguró en l entrevista a Radio Nacional de España que, a su juicio, lo mejor sería un cambio de sede para que el partido frente a la albiceleste se pueda disputar sin contratiempos en la fecha prevista, que es la última libre antes de la preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. La solución entiendo que, mientras no se pueda jugar allí, sería buscar otra sede, si es posible", afirmó el seleccionador español. La opción del Metropolitano le seduce.

Lo que le dijo a Joan Garcia

Luis de la Fuente fue preguntado por Joan Garcia y aunque no dijo si el meta del FC Barcelona será convocado, volvió a dejar una puerta abierta. Además de desvelar el seleccionador español una conversación que mantuvo con el de Sallent. "En un momento que estaba muy bien, se lesionó. Hablé con él le dije sigue tu camino, no escuches lo que se dice de fuera. Poner en balón tiramos por tierra el trabajo de otros", explicó. El de Haro admitió que será una decisión difícil la que acabe tomando, pues, a su juicio, "de los diez mejores porteros del mundo, seis son españoles".

"A Lamine se le ha tratado de forma injusta"

También se refirió el seleccionador de España a Lamine Yamal y sus palabras tras el hat-trick al Villarreal en relación a que no había sido feliz jugando al fútbol hace unos meses. De la Fuente fue contundente: "Lo celebro mucho, también sé que lo ha pasado muy mal. Se le ha tratado muy injusto, faltaría más si con 18 años no haces una fiesta", dijo. Y recordó: "Estos jugadores se pasan tres horas al día entrenando, luego una hora más con un entrenador personal, psicólogo, nutricionista... Nadie habla de ese trabajo, además del talento", lamentó.

FC Barcelona - Villarreal CF | El hat-trick de Lamine Yamal / Sport

De la Fuente añadió sobre Lamine: "Ha demostrado una madurez, una fortaleza mental para soportar con 18 años esa situación. La mejor noticia es que esté feliz, que disfrute del fútbol, de sus amigos, de su familia", concluyó el seleccionador.