DIRECTO
MUNDIAL SUB-20
Ucrania - España sub-20, en directo: resultado y goles de los octavos de final en vivo | Mundial sub-20
Sigue el minuto a minuto del partido de octavos de final del Mundial Sub-20 del Grupo C entre Ucrania y España
Sergi Bescós I Lázaro
Ucrania (0) - (1) España Min 45
Primer cambio en Ucrania. Se marcha Ponomarenko y entra Pyshchur. Ojo con el delantero que mide 2,04m de altura.
Ucrania (0) - (1) España Min 45
¡Empieza la segunda mitad!
Ucrania (0) - (1) España
Vuelven ambos equipos al césped. Estamos pendientes si hay cambios en los dos conjuntos.
¡Así ha sido el gol de España!
Ucrania (0) - (1) España Media parte
¡Finaaal de la primera parte! Los jugadores se van a los vestuarios. Gran primera parte de España que está dejando muy buenas sensaciones. Control total del ritmo de juego y muy sólidos atrás para evitar sorpresas.
Ucrania (0) - (1) España Min 45
¡1 minutos de tiempo extra! España busca el segundo antes de la media parte.
Ucrania (0) - (1) España Min 43
Buena combinación entre Virgili e Iker Bravo que casi consiguen meterse dentro del área ucraniana.
Ucrania (0) - (1) España Min 41
¡La ha tenido Ucrania en una falta por banda derecha! Remató Ponomarenko dentro del área y casi consigue empatar el partido.
Ucrania (0) - (1) España Min 40
España que le está costando crear oportunidades claras de gol. El dominio del juego es total, pero el marcador está siendo algo escaso a pesar de las pocas oportunidades en estos últimos minutos.
Ucrania (0) - (1) España Min 37
Intentan salir muy rápido a la contra los ucranianos pero los centrales españoles están muy atentos. Gran trabajo de la defensa de España.
