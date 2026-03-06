Ucrania - España: horario y dónde ver el segundo partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027

España afronta este sábado su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 ante Ucrania, en un encuentro marcado por una previa poco habitual. La tensión geopolítica en la región obligó a aplazar el viaje previsto inicialmente para el jueves, y la selección no pudo realizar una preparación normal del partido. Finalmente, el equipo de Sonia Bermúdez voló este viernes y disputará el encuentro apenas un día después de aterrizar en Antalya.

La expedición española, encabezada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, llegó a la ciudad turca poco antes de las 17:30 hora local y fue recibida en la pista por la embajadora de España en Turquía, Cristina Latorre, en un dispositivo con importantes medidas de seguridad. Durante el recibimiento se entregó un gran ramo de flores a Alexia Putellas y la selección posó en la foto oficial antes de trasladarse al hotel de concentración situado en la zona costera de la ciudad. Allí el equipo realizó una breve sesión de activación antes de descansar.

La seleccionadora también reconoció que el contexto del viaje y el cambio horario —dos horas más en Turquía— son factores a tener en cuenta. “Tienes que habituarte al cambio. Aunque parezca poca diferencia se nota, sobre todo en el descanso”, explicó Sonia Bermúdez, que pese a todo insistió en la necesidad de salir muy concentradas: “Sabemos que es un rival ante el que no te puedes confiar. Con Inglaterra iban 0-0 al descanso. Tenemos que salir muy enchufadas, con mucha energía, para conseguir los tres puntos y luego intentar marcar el máximo número de goles posible”.

España llega reforzada tras el 3-0 ante Islandia del pasado martes en Castellón, un partido que pudo terminar en goleada por el dominio del conjunto español. Claudia Pina, con un doblete, y Edna Imade firmaron los goles en el estreno del camino hacia el Mundial. El equipo dejó buenas sensaciones en el juego colectivo y en la capacidad para generar ocasiones. Ucrania, por su parte, cayó 1-6 ante Inglaterra en la primera jornada, aunque el marcador no refleja del todo el desarrollo del encuentro. Las ucranianas, que resistieron durante el primer tiempo, llegaron a colocarse 1-2 en el minuto 58, antes de que Inglaterra ampliara la ventaja en el tramo final.

En el vestuario insisten en que no hay margen para la relajación. Olga Carmona, una de las capitanas, lo resumió así: “Sabemos lo importante que es ganar. Cuando juegas fuera de casa hay que prestar especial atención. A estos niveles todas las selecciones pueden ponerte en aprietos si tú no estás al nivel. Hemos preparado el partido y vamos a salir al cien por cien”. Con una semana marcada por los acontecimientos extradeportivos, España buscará este sábado en Antalya dar continuidad a su buen inicio y sumar el segundo triunfo en su camino hacia el Mundial de 2027.

Horario y dónde ver

El encuentro entre Ucrania y España, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil, se disputará este sábado a las 18.00h (hora española) en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, Turquía.

Noticias relacionadas

El partido podrá verse en abierto en La1 de TVE y también en la plataforma online RTVE Play