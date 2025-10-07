Ucrania - España: horario y dónde ver por TV y online los octavos de final del Mundial sub-20 gratis por TV y en directo

España se da cita con Ucrania hoy martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso para disputar los octavos de final del Mundial sub-20. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

Después de conseguir el billete hacia la siguiente ronda como una de las cuatro mejores terceras, España inicia su camino en la fase final de la competición intercontinental. La victoria ante Brasil en la última jornada brindó a 'La Rojita' un pase agónico que se había complicado enormemente tras la derrota contra Marruecos y el empate ante México.

El próximo rival de la selección española en el Mundial sub-20 será Ucrania, que viene de finalizar su andadura en el grupo B como primera clasificada. Los ucranianos sumaron 7 puntos de 9 posibles después de imponerse ante Corea del Sur y Paraguay, dejando el empate ante la colista Panamá como único 'tropiezo'.

En caso de acceder a la siguiente ronda, España ya conoce el camino a seguir hacia la anhelada final. Los de Paco Gallardo medirían sus fuerzas ante la ganadora del Colombia - Sudáfrica, mientras que Chile, México, Argentina y Nigeria figuran como potenciales rivales en unas hipotéticas semifinales.

¿A qué hora juega España hoy contra Ucrania en el Mundial sub-20?

El partido entre España y Ucrania, correspondiente a los octavos de final del Mundial sub-20, se disputará hoy martes 7 de octubre a las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver el Ucrania - España hoy gratis por TV y online?

En España, el partido de octavos de final del Mundial sub-20 entre España y Ucrania se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial sub-20 con un amplio resumen de cada jornada, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.