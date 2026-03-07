En directo
MUNDIAL 2027
Ucrania - España, en directo hoy: clasificación para el Mundial femenino, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y España
España tiene que ganar para no perder la estela de Inglaterra, líder del grupo con seis puntos (dos victorias en dos partidos) ante Ucrania e Islandia. Recordemos que solo hay un billete directo a Brasil, y que en caso de quedar en segundo posición, la Roja debería jugar un play-off.
El once de España
Este es el once de Sonia Bermúdez, con cuatro jugadoras del Barça:
Buenas tardes y bienvenidos a la narración del Ucrania - España, segundo partido de clasificación de la Roja para el Mundial 2027
