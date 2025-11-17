España - Turquía: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026

España encara el último encuentro de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente recibe en el Estadio de La Cartuja este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas a Turquía. La Selección tiene pie y medio en la próxima Copa del Mundo y solo una hecatombe la dejaría fuera: perder por siete goles de diferencia.

La 'Roja', que dejó encarrilado su pase tras derrotar por 0-4 a Georgia, suma una fase de clasificación perfecta. Además de liderar su grupo con 15 puntos, ha marcado 19 goles y no ha recibido ninguno, todo ello con las bajas que han afectado los planes del seleccionador.

Por su parte, Turquía vive un momento dulce de forma, pues se encuentran en segunda posición con 12 unidades. Los otomanos vencieron por 2-0 a Bulgaria para confirmar su presencia, como mínimo, en la repesca del mes de marzo, a la que están condenados salvo realizar una gesta. Los turcos, con 15 dianas a favor y diez en contra, vienen condicionados por el partido contra España en Turquía, donde la 'Roja' apabulló por 0-6 al conjunto de Vincenzo Montella.

Para el choque de este martes, Luis de la Fuente no podrá contar con Huijsen, que abandonó la concentración este pasado domingo con molestias musculares. Además del central del Real Madrid, el riojano también tiene las bajas de Rodri, Carvajal, Nico Williams, Le Normand y Lamine Yamal. Por su parte, Turquía ha dejado fuera de la convocatoria a Calhanoglu, Kaan Ayhan, Kahveci y Topcu por lesión, mientras que Yuksek está fuera por sanción. Asimismo, Montella valora rotar a dos hombres clave, como Yildiz y Akturkoglu, ambos apercibidos, para que no vean una tarjeta que comprometa su presencia en la repesca.

HORARIO DEL ESPAÑA - TURQUÍA

El partido entre la selección española y el combinado otomano, correspondiente a la sexta jornada de la clasificación para el Mundial 2026, se disputará este martes 18 de noviembre a las 20:45 horas en el Estadio de La Cartuja, de Sevilla.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - TURQUÍA

El España - Turquía se podrá ver en directo en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.