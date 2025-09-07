Turquía - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial 2026 en vivo hoy

Los precedentes

España y Turquía se han enfrentado en 11 ocasiones, y de ellas, los turcos solo han derrotado 1 vez a los españoles. Fue en 1954 por 1-0 y pese a caer en la elinatoria de ida por 4-1, en aquella época no había diferencia de goles y una 'mano inocente' escogió la papeleta de Turquía, lo que dejó a España sin poder acudir al Mundial.