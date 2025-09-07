En directo
MUNDIAL 2026
Turquía - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial 2026 en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido de España en Turquía de clasificación al Mundial
España ya está en el estadio
La llegada de la Roja al escenario del partido.
El 11 titular de Turquía con Arda Güler
El italiano Vincenzo Montella dispone un 4-2-3-1 con Çakir; Müldür, Demiral, Bardakci, Elmali; Çalhanoğlu, Yüksek; Akgün, Arda Güler, Yildiz; y Aktürkoğlu.
El banquillo de España
Con los porteros Raya y Remiro, y los jugadores de campo Carvajal, Cubarsí, Grimaldo, Rodri, Aleix Garcia, Fermín, Dani Olmo, De Frutos y Morata. Los descartados son Vivian y Jesús Rodríguez.
Los precedentes
España y Turquía se han enfrentado en 11 ocasiones, y de ellas, los turcos solo han derrotado 1 vez a los españoles. Fue en 1954 por 1-0 y pese a caer en la elinatoria de ida por 4-1, en aquella época no había diferencia de goles y una 'mano inocente' escogió la papeleta de Turquía, lo que dejó a España sin poder acudir al Mundial.
Lamine Yamal, la atracción
El de Rocafonda cumplirá esta tarde su partido número 23 como internacional absoluto. Lleva marcados 6 goles.
El estadio
El partido se disputa en el Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu. Konya es la capital de la Anatolia Central. Se espera una temperatura muy agradable de 23 grados centígrados y el estado del terreno de juego está en buenas condiciones.
Colegiado de nivel
El árbitro del partido es de los experimentados, el inglés Michael Oliver, auxiliado por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring. En el VAR estará el australiano Jarred Gillett.
La Roja, de amarillo en Konya
Por coincidencia de colores con la selección de Turquía, España vestirá con la segunda equipación, la amarilla.
De la Fuente, con las ideas claras
El seleccionador español ha ofrecido el once titular con dos horas de antelación al partido y sin ninguna novedad. Parece ser que lo tenía muy claro.
¡Buenas tardes!
España se la juega en Turquía en un encuentro vital para la clasificación al Mundial con el mismo 11 que ante Bulgaria: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual