En directo
MUNDIAL 2026
Turquía - España: rueda de prensa en directo de la previa del partido de clasificación para el Mundial
Luis de la Fuente y Rodri atienden a los medios de comunicación en Konya antes del duelo ante los turcos
Hasta aquí la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Ahora entrará Rodrigo
La joventud de España
"Yo vengo de una cultura de formación. Me gusta que la gente con talento, con ambición y con ganas de crecer jueguen, sin mirar la fecha de nacimiento. Darles oportunidades y es lo que tratamos de hacer en la selección. Tenemos unos jugadores fantásticos"
La comparación entre Lamine y Güler
"Tengo la suerte y privilegio de dirigir a los que, en mi opinión, son los mejores del mundo. Con todo el respeto a las otras. Yo pienso que los míos son los mejores, aunque hay muchas cosas que debemos mejorar y seguir creciendo"
"Me parecen dos grandes jugadores. Cada uno con características diferentes. Los dos son muy buenos. Nosotros tenemos la suerte de contar con Lamine. Un chico con muchas ganas de seguir creciendo. Algo muy bueno para él y para todo el grupo"
Pocos minutos para Morata
"No le he dado ninguna explicación. Él sabe cual es su papel. Juega más o menos dependiendo de los planes de juego o las características del rival. Álvaro es muy importante para nosotros. Es nuestro capitán, quiero que lo valoremos. Un capitán de una selección nacional debe tener todos los honores de un país. Álvaro Morata, capitán de la selección española de fútbol. Estoy orgulloso de tenerlo en la selección"
Sobre Le Normand
"Estoy muy contento con Robin. Me parece uno de los mejores centrales de Europa. Se de sus virtudes y sus características. Sabíamos como era cuando empezó a venir con la selección. Nosotros tenemos una máxima que siempre hablamos antes de salir al terreno de juego. Queremos empezar once y terminar once. Sabemos que una expulsión te puede dejar fuera, pero Robin es un jugador que nos gusta mucho"
"¿Rodri y Carvajal en el once? Valoraremos tras el entrenamiento. Están en perfectas condiciones para salir de inicio o no. La noticia más importante es que ya han vuelto para quedarse y para darnos muchas alegrías"
¿Se valora lo suficiente a Oyarzabal?
"Yo sí que le valoro. Es un jugador que ha celebrado 400 partidos con la Real es para reconocérselo. Es un futbolista muy solvente. Tenemos muchos jugadores para jugar allí, diferentes... Ferran, Morata, Olmo... estoy muy tranquilo. Tenemos unos jugadores de una calidad fantástica"
El ambiente en Turquía
"Nosotros venimos de jugar contra la anfitriona Alemania en la Eurocopa, hemos jugado en ambientes muy hostiles. Será muy bonito y estamos preparados para jugar en cualquier circunstancia"
Sobre la posibilidad de ver a Ferran de titular
"Las decisiones las tomamos en el último momento. Queremos ver las sensaciones del último entrenamiento. Hay algunos jugadores con golpes y molestias, no hay ninguna importante. Ferran está entrenando muy bien y es un valor seguro para nosotros"
Sale Luis de la Fuente
"Le mando un abrazo y una pronta recuperación a Luis Enrique. A por ello", arranca el seleccionador
