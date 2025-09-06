Turquía - España: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de clasificación para el Mundial 2026

La selección española afronta este domingo el que, a priori, parece el duelo más complicado en la clasificación para el Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente viajará a la ciudad de Konya para enfrentarse con Turquía. La selección otomana, que es el rival de más nivel del grupo, hará valer el apoyo de su afición, siempre caliente. Así, España podría jugarse su billete para el torneo del próximo verano.

El combinado español arrancó la fase de clasificación con buen pie. En los primeros 45 minutos, 'La Roja' pudo superar a Bulgaria sin mayores complicaciones gracias a los goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino y al dominio del balón. En cambio, viendo que el partido estaba resuelto, el equipo español decidió dosificarse y el ritmo de juego disminuyó considerablemente.

Ahora, España tendrá que hacer frente al segundo encuentro de la clasificación para el Mundial como visitante. En este sentido, el país transcontinental no se le da demasiado bien a la selección española. De hecho, en sus cinco visitas a Turquía el balance es negativo, con tres empates, una derrota y una victoria. Precisamente, el triunfo de España es el último precedente de un enfrentamiento entre ambos países. Fue en 2009, cuando el combinado de Vicente del Bosque se impuso en el 90' gracias a un tanto de Albert Riera.

En cuanto a la alineación titular de De la Fuente, no se esperan demasiados cambios respecto al once del partido ante Bulgaria. El relevo más plausible es el de Pedro Porro por Carvajal, que volvería a partir de inicio con la selección. El centro del campo fue el punto fuerte de España ante los búlgaros, por lo que el trío formado por Zubimendi, Pedri y Merino se mantendrá. Otro cambio podría darse en la punta de ataque. Pese al buen desempeño de Oyarzabal, el técnico riojano podría apostar por Ferran Torres.

Por su parte, Turquía llega después de imponerse a Georgia por 2-3. Las mayores amenazas del cuadro comandado por el preparador Vincenzo Montella serán jugadores del talento de Arda Güler, Kenan Yildiz o Kerem Aktürkoğlu, que ha regresado al fútbol turco después de su paso por el Benfica.

HORARIO DEL TURQUÍA - ESPAÑA

El encuentro entre Turquía y España, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación, se disputará este domingo 7 de septiembre a las 20.45 horas en el Konya Büyükşehir Arena, un estadio con capacidad para 42 000 espectadores situado en una región central del país turco.

DÓNDE VER EL TURQUÍA - ESPAÑA

El Turquía - España se podrá ver en directo en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

ALINEACIONES PROBABLES

Turquía: Uğurcan Çakır; Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek; Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün; y Kerem Aktürkoğlu.

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.