Turquía - España, en directo: última hora y reacciones en vivo
Sigue las mejores reacciones al minuto del partido de clasificación para el Mundial de 2026
Miguel Serrano (Radioestadio): "El gol de Pedri es de un nivel altísimo. Desde el regate dejando en el suelo al defensor hasta el disparo poniéndola donde totalmente angulada. Esta selección es de muchos quilates y está destinada a grandes cosas".
Álvaro Benito (SER): "Hacia tiempo que no veía un central como Huijsen. Me parece un jugador, con balón, que no recuerdo a un jugador con este conocimiento táctico"
Garrido (La SER): "La jugada de Lamine es maradoniana"
Maldini (COPE): "España lleva 15 minutos perfectos"
Poli Rincón (COPE): "Ya me da igual si marca o no Lamine. ¡Vaya jugador, como regatea, como crea peligro!"
Cañizares (COPE): "España tiene el dominio, hemos chutado cuatro veces. El mejor arranque de España"
Álvaro Benito (La SER): "Pedri jugando con la tranquilidad de uno que juega con los amigos"
Axel Torres (La SER): "Es un pase a la red. Se le da bien Turquía a Pedri, ya marcó un golazo ante el Galatasaray con el Barça. El primer recorte es brutal, deja sentado al defensa"
Manolo Lama (COPE): "Mira como le pitan a Lamine Yamal"
Paco González (COPE): "España no ha defendido bien la pelota larga. Huijsen debía haber saltado"
