Turquía - Bulgaria, la otra vía de España para acceder al Mundial este fin de semana

Quedan siete meses para el arranque del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero los billetes para las selecciones que lo jugarán se deciden prácticamente en su totalidad en este parón internacional de noviembre, a expensas de las repescas de marzo.

La Selección de España de Luis de la Fuente tiene todo de cara para clasificar matemáticamente a la Copa del Mundo, y para hacerlo este fin de semana dependerá del Turquía - Bulgaria, más allá de su propio enfrentamiento contra Georgia. Si no logra el objetivo este sábado, se jugará todo en la última jornada.

Marc Cucurella y Khvicha Kvaratskhelia en el partido entre España y Georgia de la Eurocopa 2024 / EFE

¿Qué debe pasar en el Turquía - Bulgaria para clasificar?

El grupo E de la clasificación europea para el Mundial está liderado por 'la Roja' con 12 puntos de 12 posibles, mientras que Turquía apura sus opciones de superarla a falta de dos partido al sumar nueve. Por su parte, la selección georgiana depende de un milagro para acceder a la segunda posición que da acceso a la repesca (debería ganar ambos encuentros, que la segunda clasificada los perdiera, y remontar seis goles de diferencia entre medio), mientras que Bulgaria está eliminada con 0 puntos.

En este sentido, para que los de Luis de la Fuente clasifiquen antes de la última jornada, el cálculo es sencillo, debe sacar mejor resultado ante los georgianos que los turcos frente a los búlgaros. Dicho de otra manera, si Turquía empata España debe ganar, y si Turquía pierde, valdría con empatar. No obstante, la realidad suele ir más allá de las matemáticas, y por ese motivo, siempre que España mantenga sus tres puntos de ventaja respecto al segundo tras los partidos, podría darse por garantizada su presencia en la gran competición del próximo verano.

Esto se debe a que el criterio de desempate es la diferencia de goles, donde la selección española supera por 'más 12' a los turcos.

De la Fuente, en la rueda de prensa de Las Rozas / EFE

¿Cuándo se pueden decidir los billetes?

Este sábado 15 a las 18:00 se disputarán ambos partidos del grupo E, por lo que alrededor de las 20:00 se conocerá si España está clasificada de manera virtual, matemática, o si las celebraciones deben postergarse hasta la última jornada.

En caso de que el combinado dirigido por Vincenzo Montella logre recortar distancia este fin de semana, lo que implicaría un pinchazo español en Georgia, todo debería decidirse el próximo martes en el Estadio de La Cartuja a las 20:45, con los otomanos dependiendo exclusivamente de vencer en territorio español para mandar a los locales a la repesca.