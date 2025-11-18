España - Turquía: alineaciones probables de la sexta jornada de clasificación al Mundial 2026

España está a un paso de certificar su presencia en el próximo Mundial. El combinado nacional disputa este martes a las 20:45 horas contra Turquía el último encuentro de la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El conjunto de Luis de la Fuente, con pleno de victorias, tiene más de pie y medio en la cita mundialista, pues solo se vería abocado a la repesca si pierde por siete o más goles de diferencia.

La 'Roja' suma 15 puntos de tantos posibles, tres por encima de los turcos, a los que arrollaron en territorio otomano en el mes de septiembre por 0-6. La selección, que viene de derrotar en Tiflis a Georgia por 0-4, acumula una racha de 30 partidos oficiales consecutivos sin perder, además de cinco encuentros seguidos dejando la portería a cero. Asimismo, en los cinco duelos de fase de clasificación, el combinado nacional ha marcado 19 goles.

Muchos cambios en el once

El choque de mañana, además de certificar la presencia en el Mundial, para el que España es una de las favoritas, supondrá una oportunidad para los menos habituales, pues Luis de la Fuente introducirá hasta nueve cambios en su once. En la portería, aunque Unai Simón está recuperado tras salir cojeando del partido en Georgia, el titular será David Raya, que no sale de inicio con la 'Roja' desde noviembre de 2024. En el lateral derecho entrará Marcos Llorente, quien ya jugó 45 minutos en el duelo del pasado sábado en Tiflis. En el otro lado, Grimaldo apuntaba a la titularidad, pero unas molestias musculares lo han dejado fuera de la convocatoria, por lo que Cucurella volverá a ser de la partida en el costado izquierdo.

En el centro de la zaga, el seleccionador tiene la baja de Huijsen, por lo que repetirá Pau Cubarsí, que ya fue titular contra Georgia, mientras que le acompañará Vivian. Delante de ellos, Aleix García y Pablo Barrios ocuparán el doble pivote en detrimento de Zubimendi y Fabián, que esperarán su oportunidad desde el banquillo. En la mediapunta, Fermín se hará un hueco en la alineación, en la que sería su primera titularidad en la absoluta.

PREVIA DEL ESPAÑA TURQUÍA DE LA FASE CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL 2026 / SPORT.es

En la delantera, el riojano también introducirá cambios. Las bandas las ocuparán Yéremy Pino y Dani Olmo, quien buscará recuperar su sitio en el once después de la irrupción de Merino como goleador. Por su parte, el nueve elegido por el seleccionador será Borja Iglesias, quien le ha ganado la partida a Samu como el delantero suplente de España. El futbolista del Celta, que gozó de varias ocasiones claras ante Georgia, buscará contra Turquía su primer tanto como jugador de la Selección.

Para el duelo contra los otomanos, Luis de la Fuente ha prescindido de los lesionados Huijsen y Grimaldo, además de Jorge de Frutos, quien ha sido desconvocado en los dos partidos de este parón de noviembre. Por su parte, Vincenzo Montella, seleccionador del combinado turco, no podrá contar por lesión con su capitán, Calhanoglu. Tampoco serán de la partida Akturkoglu, Bardakci y Kaan Ayhan, mientras que está sancionado Yuksek.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ESPAÑA - TURQUÍA

España: David Raya; Marcos Llorente, Vivian, Cubarsí, Cucurella; Aleix García, Pablo Barrios, Fermín; Yéremy Pino, Borja Iglesias y Dani Olmo.

Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Akaydin, Demiral, Kadioglu; Kokcu, Karazor, Arda Guler; Aydin, Yildiz y Baris Yilmaz.