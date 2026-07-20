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MUNDIAL 2026

Trump quiso salir en la foto de la celebración del Mundial tras entregar el título a Rodri

El futbolista del Manchester City tuvo que pedir de buenas formas al presidente de Estados Unidos que se hiciera a un lado

España hizo historia en el Mundial de Estados Unidos

España hizo historia en el Mundial de Estados Unidos / SEFUTBOL - RFEF

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Jordi Carné

Jordi Carné

Momento divertido en la entrega del trofeo de campeón del mundo a la selección española. Si en Qatar 2022 Leo Messi levantó el título vestido con una prenda tradicional árabe, la fotografía de Estados Unidos, México y Canadá 2026 estuvo marcada por la aparición de Donald Trump. El presidente estadounidense quiso salir en primera línea en la fotografía de la Roja celebrando su segunda estrella.

Trump e Infantino, presidente de la FIFA, fueron los encargados de entregar a Rodri el título del Mundial 2026. Lo normal en estas situaciones es que, después de proporcionar el galardón de campeón, todo el protagonismo sea para los futbolistas y el cuerpo técnico del equipo ganador. Trump, sin embargo, no quiso abandonar el podio instalado sobre el césped del MetLife Stadium. Rodri tuvo que pedirle de forma educada que se hiciera a un lado.

Infantino intentó ayudar al futbolista del Manchester City en su objetivo de que, al menos, Trump no estuviera en el centro de una fotografía histórica para el fútbol español. Eso ayudó, gracias a ángulos de cámaras, a que nada ni nadie restara importancia a los verdaderos campeones del mundo.

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Independientemente de esta anécdota, la expedición de la Federación Española celebró por todo lo alto la Copa del Mundo. Ferran Torres se vistió de héroe en la prórroga y marcó el camino hacia la segunda estrella. Felicidad máxima en el combinado nacional español.

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