Trump levanta el castigo a Capdevila y estará con los jugadores en la final del Mundial

Lo consiguió. Joan Capdevila podrá viajar a Nueva Jersey para vivir la Final del Mundial 2026. El campeón del mundo con la selección española en 2010 estuvo luchando hasta el último momento, a través de las redes sociales y la televisión, para poder estar el día del partido junto a la plantilla de España.

El exdefensa internacional español ha logrado resolver los inconvenientes administrativos que le impedían entrar en Estados Unidos y estará presente en Nueva York para seguir el partido desde el estadio. La noticia se confirmó este domingo después de que Marcos Senna compartiera una imagen en Instagram. En la imagen aparecen ambos preparados para embarcar rumbo a Estados Unidos, dejando claro que ya habían solucionado los contratiempos relacionados con el viaje.

Horas antes, el lateral zurdo había explicado que su solicitud del permiso electrónico de viaje (ESTA) había sido rechazada. Este documento es obligatorio para acceder al país en determinadas circunstancias y su negativa complicó inicialmente su desplazamiento.

Un amistoso en Irán...

El motivo del rechazo estaría relacionado con un viaje realizado hace aproximadamente diez años a Irán para disputar un encuentro deportivo. La normativa estadounidense establece controles adicionales para quienes han visitado determinados países, lo que obliga a tramitar un visado específico en lugar del permiso electrónico habitual.

Ante la incertidumbre, el exfutbolista decidió hacer pública su situación a través de las redes sociales. Incluso dirigió un mensaje al expresidente Donald Trump con la intención de llamar la atención sobre su caso y encontrar una solución que le permitiera viajar a tiempo.

La publicación de Marcos Senna disipó cualquier duda sobre el desenlace del caso. Junto a la fotografía previa al embarque, el excentrocampista escribió un mensaje mostrando su ilusión por acompañar a la selección española en una cita histórica.

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Con este viaje ya confirmado, tanto Capdevila como el excentrocampista estarán presentes en Nueva York para apoyar a España en la final del Mundial de 2026. ¡A dar suerte al equipo!