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Selección

Triple éxito de la selección española sub-19 contra Dinamarca

El equipo de Paco Gallardo golea (0-3) a la selección danesa sub-19, se clasifica para las semifinales del Europeo y sella el billete para el Mundial sub-20

Diallo marcó un gol contra Dinamarca

Diallo marcó un gol contra Dinamarca / UEFA

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Jaume Marcet

Jaume Marcet

Dinamarca había perdido (3-2) contra Alemania en su primer partido y necesitaba ganar para no quedar eliminada. España era consciente de que los escandinavos no serían un rival tan asequible como Gales (0-7). Dinamarca opuso más resistencia pero acabó cayendo (0-3) con contundencia a causa de los goles de Hugo, Diallo y Morante.

Dinamarca-España Sub-19

Europeo Sub-19 Grupo A

0
3
Alineaciones
Dinamarca
Breum, Lucena (Monrad min.61), Schjott, Sondergaard, Gustafsen, Moller (Legolas min.61), Bender, Kirk (William min.61) (Marcus Bonde min.71), Laerke, Gothler y Hyseni
España
Manu, Fortea (Zárate min.75), Mario, Salinas, Aguado (Cuenca min.61), Espart, Thiago, Antañón (Quim min.75), Yáñez (Diallo min.61), Hugo López y Morante
Goles
0-1 Hugo López min.39; 0-2 Diallo min.81; 0-3 Morante min.85
Árbitro
Igor Stojchevski (Macedonia del Norte). Amonestó a Kirk, Fortea, Diallo y Hugo López
Incidencias
Buena afluencia de público en el Central Park de Denbighshire (Gales)
Curiosidades
España se clasificó para la fase final del Mundial Sub-20

La selección española se topó en el primer tramo del encuentro con un conjunto danés ordenado y valiente. El primer aviso fue del extremo Hyseni que pudo superar al lateral Fortea. Poco a poco los de Paco Gallardo se fueron adueñando del balón y las ocasiones fueron llegando con naturalidad.

Thiago Pitarch lo probó con un remate exterior pero la primera oportunidad clara la tuvo el céltico Antañón que fue titular en el centro del campo por Quim Junyent.

Hugo inauguró el marcador de la sub-19

Hugo inauguró el marcador de la sub-19 / UEFA

El dominio español se fue intensificando y el gol tenía que llegar producto de la insistencia. Thiago hizo lucir a Breund en el minuto 37 y poco después llegó el 0-1 gracias al oportunismo de Hugo López. El madridista Yáñez inició de forma maravillosa la jugada con tres regates y la asistencia fue de Morante.

Jorge Salinas lideró la defensa española con una actuación notable. El blaugrana Xavi Espart, correcto en la primera parte, creció en la segunda mitad convirtiéndose en el gran motor de la selección.

Morante celebró así el tercer gol español

Morante celebró así el tercer gol español / UEFA

España no sufrió y pudo rematar el encuentro en el tramo final. Ousmane Diallo encarriló el triunfo tras una asistencia de Zárate mientras que Morante recibió el premio a su partidazo con un gol de artista. El zurdazo del jugador del Betis sellaba el triunfo, clasificaba a España para las semifinales y certificaba el billete para el Mundial sub-20 de Azerbayán.

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El sábado (15h) España luchará con Alemania por la primera plaza del grupo A.

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