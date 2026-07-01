Selección
Triple éxito de la selección española sub-19 contra Dinamarca
El equipo de Paco Gallardo golea (0-3) a la selección danesa sub-19, se clasifica para las semifinales del Europeo y sella el billete para el Mundial sub-20
Dinamarca había perdido (3-2) contra Alemania en su primer partido y necesitaba ganar para no quedar eliminada. España era consciente de que los escandinavos no serían un rival tan asequible como Gales (0-7). Dinamarca opuso más resistencia pero acabó cayendo (0-3) con contundencia a causa de los goles de Hugo, Diallo y Morante.
Europeo Sub-19 Grupo A
Dinamarca
España
|Dinamarca
|Breum, Lucena (Monrad min.61), Schjott, Sondergaard, Gustafsen, Moller (Legolas min.61), Bender, Kirk (William min.61) (Marcus Bonde min.71), Laerke, Gothler y Hyseni
|España
|Manu, Fortea (Zárate min.75), Mario, Salinas, Aguado (Cuenca min.61), Espart, Thiago, Antañón (Quim min.75), Yáñez (Diallo min.61), Hugo López y Morante
La selección española se topó en el primer tramo del encuentro con un conjunto danés ordenado y valiente. El primer aviso fue del extremo Hyseni que pudo superar al lateral Fortea. Poco a poco los de Paco Gallardo se fueron adueñando del balón y las ocasiones fueron llegando con naturalidad.
Thiago Pitarch lo probó con un remate exterior pero la primera oportunidad clara la tuvo el céltico Antañón que fue titular en el centro del campo por Quim Junyent.
El dominio español se fue intensificando y el gol tenía que llegar producto de la insistencia. Thiago hizo lucir a Breund en el minuto 37 y poco después llegó el 0-1 gracias al oportunismo de Hugo López. El madridista Yáñez inició de forma maravillosa la jugada con tres regates y la asistencia fue de Morante.
Jorge Salinas lideró la defensa española con una actuación notable. El blaugrana Xavi Espart, correcto en la primera parte, creció en la segunda mitad convirtiéndose en el gran motor de la selección.
España no sufrió y pudo rematar el encuentro en el tramo final. Ousmane Diallo encarriló el triunfo tras una asistencia de Zárate mientras que Morante recibió el premio a su partidazo con un gol de artista. El zurdazo del jugador del Betis sellaba el triunfo, clasificaba a España para las semifinales y certificaba el billete para el Mundial sub-20 de Azerbayán.
El sábado (15h) España luchará con Alemania por la primera plaza del grupo A.
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