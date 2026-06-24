Un tribunal de EEUU rechaza el embargo de activos de la selección española de fútbol por las renovables

Un tribunal estadounidense ha rechazado que el fondo Blasket, acreedor de España por el cambio de normativa de energías renovables de 2013, pueda embargar activos de empresas vinculadas a la selección española de fútbol, que es una entidad jurídica "distinta del Estado español".

En un documento fechado el pasado 22 de junio al que ha tenido acceso Efe, el juez de la corte del distrito de Columbia John D. Bates admite que Blasket puede buscar activos embargables vinculados a España, pero destaca que "tanto la Federación Española de Fútbol como la selección son entidades jurídicas distintas y no existen pruebas suficientes de que sean un 'alter ego' del Estado".

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. El asunto derivó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España solicitó anular o modificar estas citaciones, argumentando que eran excesivamente onerosas y buscaban información irrelevante para la ejecución de la sentencia, además de suponer un acoso a la Federación y al equipo nacional.

En su escrito, el juez John D. Bates reconoce que Blasket puede tratar de identificar activos embargables del deudor -en este caso España-, pero entiende que la Federación Española de Fútbol y la selección nacional son entidades jurídicas distintas del Estado.

El magistrado estadounidense también rechaza que Blasket pueda incluir al Banco de España entre las entidades que debería responder a la petición de embargo pues en su argumentación recuerda que las partes ya acordaron excluirlo del proceso y concluye que este organismo "no puede formar parte de la definición de España".

Según diferentes informaciones, las empresas afectadas por los recortes retroactivos de las primas renovables reclaman a España 2.316 millones de euros (unos 2.670 millones de dólares), de los que 552 millones de euros (636 millones de dólares) se deberían a los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos.