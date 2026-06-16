Los tres errores de Luis de la Fuente en el debut de España en el Mundial

El decepcionante empate de España ante Cabo Verde ha dejado a varios futbolistas señalados, pero también al jefe de la expedición, Luis de la Fuente. El seleccionador, en momentos superado por la situación, tardó demasiado en hacer los cambios, situó a algunos jugadores fuera de posición y no varió su plan de partido pese a las dificultades para encontrar el gol.

El entrenador riojano desnaturalizó el juego de Pedri, que abandonó la base de la jugada para actuar como mediapunta. El canario, donde fluye con el Barça es en la organización, viendo el juego de cara. Sin embargo, contra Cabo Verde le tocó trazar desmarques sin rumbo, en los que acababa pegado a la línea de fondo.

De la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal / EFE

Por otro lado, la inclusión de Gavi en la alineación sorprendió a propios y extraños, más aún su demarcación sobre el terreno de juego como extremo izquierdo. No obstante, la probatura no funcionó. El centrocampista andaluz, que ya jugó sin éxito algún partido en esa posición con el Barça, pasó de puntillas sobre el verde del Mercedes-Benz Stadium, ya que fue el segundo jugador español con menos intervenciones (42), solo por delante de Oyarzabal, con 25.

Ferran Torres, justo en el otro costado, tampoco estuvo atinado en una posición que ya no frecuenta en el FC Barcelona y donde se le vieron las costuras. El valenciano es un futbolista para picar al espacio, no para desarbolar a las defensas rivales con desbordes.

Luis de la Fuente no agotó los cambios

La gestión de los cambios de Luis de la Fuente también fue cuestionable, pues su primera sustitución llegó en el minuto 71 con la entrada al campo de Lamine Yamal y Mikel Merino. Ya en el 81, dio entrada a Dani Olmo, un futbolista que se desenvuelve en espacios reducidos, pero que jugó mucho menos de lo que el partido requería, mientras que en el 87 entró Nico Williams.

El riojano, además, no agotó los cambios y dejó en el banquillo a jugadores como Yéremy Pino, Borja Iglesias, Víctor Muñoz o Álex Baena, con los que parece no contar. Mikel Oyarzabal o Marcos Llorente, que no cuajaron su mejor encuentro, disputaron la totalidad del choque.

Asimismo, el plan de partido se asemejó al de los octavos de final de los mundiales de 2018 o de 2022. España dominó la posesión de balón, dio hasta 800 pases, pero sin encontrar la profundidad. Un juego horizontal y previsible, muy alejado del que maravilló Europa hace dos años, donde los extremos destacaban. Sin embargo, las dudas físicas con Lamine, Nico y Víctor Muñoz, sumado a la poca confianza en Yéremy, dejó a la Selección con pocas alternativas, más allá de las incorporaciones de Cucurella.