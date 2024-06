La tremenda rajada de Manolo Lama sobre Luis Enrique

La selección española está desplegando un fútbol que está encandilando a los aficionados. La Roja ha vuelto a ser ese equipo dominador y ofensivo que se le reclamaba a Luis de la Fuente. Llegaba como incógnita pero, en cambio, se ha destapado como una de las grandes favoritas.

La primera victoria ante Croacia por 3-0 y esta última del pasado jueves ante la vigente campeona Italia por 1-0 ha convertido en el combinado nacional español en el primer equipo en conseguir el pase directo a los octavos de final. Con un partido ante Albania todavía por delante, los de Luis de la Fuente ya pueden pensar en la 'fase del KO'.

Y, pese a que en la última Eurocopa, con Luis Enrique en el banquillo, España llegó hasta semifinales, cayendo a penaltis ante la campeona de la edición Italia, ahora el reconocido periodista Manolo Lama ha aprovechado la buena marcha de la selección en el campeonato para lanzarle varios 'dardos' al asturiano.

"No tiene Twitch, no sabe montar en bicicleta, no tiene andamio, no quiere ser la estrella de la selección. Pero es un PEDAZO DE ENTRENADOR. ¡¡¡¡¡VIVA DON LUIS DE LA CUARTA!!!!", reza el comentario publicado en la red social X.

Precisamente, las cuatro primeras afirmaciones vienen señalando varias de las cosas que hacía el exseleccionador, ahora técnico del PSG en la liga francesa. A todo ello, deja clara la emoción del aficionado español colocando a Luis de la Fuente como el indicado para guiar a España hacia la cuarta Eurocopa de su historia.