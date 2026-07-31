Toscana Viar, nutricionista de la Selección Española: "Hay algunos jugadores que, aunque sean las 8 de la mañana, comen lo mismo que desayunan, pollo y arroz"

Hace poco más de una semana que se celebró el segundo Mundial de la Selección Española masculina. Las calles de Madrid recibieron a Luis de la Fuente y los 26 futbolistas que derrotaron a Argentina. No obstante, fuera del foco se encontraba todo el cuerpo técnico y empleados que han sido clave en el título.

Así lo señaló Borja Iglesias, desde arriba del escenario en la plaza de Cibeles: "Han puesto todo para que estuviéramos en las mejores condiciones". En este sentido, uno de los miembros fundamentales del equipo es Toscana Viar, nutricionista deportiva de la Selección Española de Fútbol y del Athletic Club.

La fundadora y CEO de The Health Company compagina sus proyectos de salud y bienestar con el fútbol de alto rendimiento. La farmacéutica se encarga de supervisar nutricionales personalizadas para los futbolistas de la selección campeona del mundo.

Borja Iglesias sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol. / DPA vía Europa Press

En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, la responsable de nutrición explicó cuáles son las claves nutricionales que han acompañado a los futbolistas campeones del mundo. A este respecto, la alimentación es uno de los pilares más importantes junto al descanso nocturno.

Durante una Copa del Mundo, Viar señala que la planificación es fundamental: "No sólo el decirles qué comer o qué no, sino planificarlo todo bien para que cada momento esté bien organizado". Antes de los partidos, la nutricionista destaca dos nutrientes imprescindibles.

En primer lugar tenemos los hidratos de carbono, "el alimento que más aporta la gasolina". A continuación estaría la proteína que ayuda a proteger el músculo y evita que sufra en exceso durante la competición. Ahora bien, recomienda reducir otros como las grasas y fibras porque "son nutrientes que frente a una competición no interesan".

Marcos Llorente y su dieta gastronómica / SPORT.es

La experta en nutrición apunta que muchos de los jugadores de la selección española prefieren desayunar los mismos alimentos que comen: "Hay algunos jugadores que, aunque sean las 8 de la mañana, comen lo mismo que desayunan, pollo y arroz; mientras que otros jugadores pueden preferir tostadas con huevos revueltos y dátiles para desayunar. Siempre se trata de buscar alimentos que le apetecen al jugador, pero también que funcionan de cara a la competición".

Acerca de esto, la dietista resalta que los alimentos no pueden ser pesados y tienen que ser fácilmente digeribles. Por este motivo, Toscana Viar subraya el 'timing nutricional' para absorber los nutrientes necesarios. "Luego, ya más cerca de la competición, se pueden introducir pequeños alimentos, como un dátil, un plátano, o incluso un suplemento deportivo", sentencia la especialista.