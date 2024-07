Toni Kroos y el "pájaro" Lamine Yamal

Toni Kroos fue uno de los protagonistas de la previa del encuentro de cuartos de final entre Alemania y España de este viernes. El ya ex futbolista del Real Madrid atendió a los medios de comunicación concregados en la sala de prensa del Stuttgart Arena. El alemán arrancó diciendo que "espero que no sea mi último partido". En ese sentido, añadió que "soy completamente consciente de que el fútbol no será una parte importante de mi vida, pero no estoy asustado. Tome yo la decisión y sé que lo echaré de menos. Lo amo. Tendré otros 'hobbies' que haré en su lugar".

Sobre el duelo en sí, explicó que "hay mucha calidad en ambos equipos. Conocemos a España, sus fortalezas y debilidades". Kroos, como buen centrocampista, considera que "desde hace mucho tiempo, creo que estos partidos se deciden en el centro del campo. Los dos equipos tienen muchas individualidades fantásticas, pero ambos queremos tener la posesión. Vamos a ver qué conseguimos hacer con ella".

Ahí fue cuando reivindicó el papel de Alemania en la Eurocopa y cómo está desarrollándose en ella: "Si miras a los últimos meses, había muchas dudas sobre la capacidad de Alemania. Teníamos un objetivo mínimo y hemos evitado que la gente hable de catástrofe, pero queremos ganar la Eurocopa y vamos a pelear por ello".

Joselu: "Esperamos retirar a Kroos el viernes" / @SEFutbol

De hecho, no se tomó mal las palabras de Joselu cuando dijo que querían retirarle: "Lo ha dicho porque quiere ganar, esta es su idea, quiere que España pase a semis, pero Alemania tiene muchos argumentos para evitarlo. Será un partido excitante, es divertido lo que ha dicho".

Batalla táctica en la medular

Toni, a nivel táctico, prevé una presión alta de España: "Puede ser su idea, sé que nuestro rival nos ve jugar y no son estúpidos, también saben nuestras fortalezas. Puede que están cerca de mí, pero esto va de la fortaleza que tengas y de cómo puedas lidiar con ello, habrá que buscar soluciones". Y es que el alemán tiene claro que "en el ADN de España está dominar, no tapar contrarios. Si intentan estar cerca de mí, habrá otros jugadores que pueden aprovechar esos huecos".

Rodri, autor del gol del empate ante Georgia / EFE

Cuestionado por las diferencias entre Rodri, el organizador por excelencia de la selección, y él mismo, expone que "es uno de los jugadores más decisivos que hay en España y en el City. No se pone nervioso, siempre está calmado y nunca parece estar bajo presión... Es un jugador top, hecho para jugar para Guardiola". Eso sí, cree que "él es más pivote y yo más un 8".

Atento a Lamine Yamal

Es uno de los nombres de moda y le comparan con cualquier joven que destaque también en el panorama futbolístico mundial, pero lo de Lamine Yamal es único porque tiene solo dieciséis años. Así lo ve Kroos: "Lleva un año en el Barcelona y es increíble la estabilidad y la confianza con la que juega, es uno de los jugadores más peligrosos". De hecho, sabe de lo que habla: "Nos hemos enfrentado varias veces y es impresionante. No es habitual, a su edad, estar en estos torneos. Esperamos trabajar bien y que no vuele libre como un pájaro. Es sobresaliente lo que hace a su edad".

El alemán asegura que Nagelsmann "le ha estudiado porque España tiene muy buenos extremos, como Nico, por lo que habrá que defenderlos entre todos".

Su regreso a la Manschafft

Aunque anunció su retirada, tiene argumentos de sobra para justificar su regreso a la selección alemana. El más importante, por supuesto, es cómo hace jugar al equipo desde el terreno de juego, pero no era el único: "Si no tuviera objetivos importantes, no habría vuelto a la selección, pero sentía que era una oportunidad de oro para ganar la Eurocopa con estos jugadores. En el Madrid, en cambio, era seguir manteniendo el nivel de éxito una temporada tras otra, por eso decidí retirarme".

Kroos, siempre respectuoso, se refirió a las palabras de Jens Lehmann en las que faltaba el respeto a España catalogando a la selección de un "equipo pequeño y de juveniles". El centrocampista fue claro: "No nos representan estas palabras. Siempre tiene una opinión un poco diferente. Ya han demostrado que tienen experiencia: Rodri, Morata, nacho, Carva... No es verdad lo que dice. Esperamos una España muy top".