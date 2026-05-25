Toni Freixa reacciona a la convocatoria de Luis de la Fuente: "Por Negreira, claro"

El Mundial está a la vuelta de la esquina y Luis de la Fuente ya ha anunciado a los 26 futbolistas que acudirán a la cita. España es una de las selecciones favoritas, especialmente después de ganar la última Eurocopa, pero en una eliminatoria a partido único puede ocurrir cualquier cosa, algo que ya se ha visto en ediciones anteriores.

El seleccionador español ha convocado a Unai Simón, David Raya, Joan Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Americ Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro, Pedri, Rodrigo, Fabián, Zubimendi, Gavi, Baena, Mikel Merino, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Pino, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Ferran y Víctor Muñoz.

Una de las sorpresas es la convocatoria de Eric García, lo que ha dejado fuera de la lista del Mundial al central Dean Huijsen, lo que significa que el Real Madrid no tiene ningún jugador español en la lista. Otro futbolista que se ha quedado a las puertas es Gonzalo García, que acudirá con la selección los días previos, como otros ocho futbolistas.

De la Fuente ha apostado fuertemente por futbolistas del Barça, donde también se ha decantado por darle la oportunidad a Joan Garcia, aunque, a priori, el titular será Unai Simón. Además, David Raya estaría por delante también del de Sallent.

Unai Simón junto a Joan Garcia en el partido disputado por España nate Egipto en Cornellà / Valentí Enrich

La convocatoria de Luis de la Fuente traerá mucha cola, aunque ha convocado a los futbolistas que tenían más papeletas y sin muchas sorpresas, como podría ser la entrada de Toni Martínez o Carlos Espí como '9' revulsivo. El seleccionador español ha convocado a los que considera los mejores para intentar conseguir el segundo Mundial.

Luis de la Fuente habla sobre el Real Madrid se queda sin representar a la Selección española en el Mundial / Archivo

Una de las personas que ya ha compartido su opinión al respecto ha sido Toni Freixa, colaborador de 'La Posesión', programa presentado por David Bernabéu y 'El Chiringuito', quien ha publicado un mensaje en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El tertuliano de 'La Posesión' ha empezado recordando que es una selección repleta de futbolistas azulgranas: "8 jugadores del Barça actual", pero ha remarcado: "Y 8 jugadores de la cantera del Barça".

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"En total, entre los dos grupos de futbolistas, son 11 con presencia y/o formación en el Barça", ha señalado en la cuenta de Elon Musk. Por último, ha señalado al exvicepresidente del Comité de Árbitros, ya que, en tono irónico, ha dicho que son convocados gracias a él: "Por Negreira, claro". Cabe recordar que la afición del Real Madrid siempre saca el nombre de Negreira para tapar sus fracasos y manchar el trabajo del Barça.