Tomás Roncero se moja sobre cuál es la mejor selección española: ¿2010 o 2026?

España es una de las favoritas para alzarse con el título de la Copa del Mundo de fútbol de 2026. La selección liderada por Luis de la Fuente quiere conseguir la segunda estrella, aunque son conscientes de que no será nada fácil, pues en una eliminatoria a un partido puede ocurrir cualquier cosa.

El gran debate en España es si esta selección es mejor que la que ganó el Mundial de 2010 gracias al gol de Andrés Iniesta. Por ello, Tomás Roncero quiso comparar a los jugadores de ambas selecciones en un vídeo publicado en 'AS'.

En la portería, el colaborador de 'El Chiringuito' no dudó en decir: "Por favor, con todo mi respeto a Unai Simón, pero Iker Casillas". El periodista siguió el 1vs1 con el lateral derecho, donde se decantó por Sergio Ramos antes que Marcos Llorente, aunque no dio explicaciones sobre su elección.

Sobre si se quedaría antes con Cubarsí o Gerard Piqué, Roncero lo tiene claro: "Pues mira, el central del Barça ha crecido mucho, pero Piqué, fíjate que no me iría a tomar muchas cañas, es mejor". El otro compañero en la zaga defensiva sería Puyol antes que Laporte, ya que "fue quien marcó aquel golazo a Alemania en las semifinales y lo daba todo por la selección".

En el lateral izquierdo, el colaborador de 'El Chiringuito' se decantó por Cucurella: "Lo siento por Capdevila, pero lo que hizo Cucurella en la Eurocopa no lo olvidaremos nunca". "¿Busquets o Rodri? Rodri es muy bueno, pero Busquets, pues hay que reconocer que era un científico de esa posición", señaló.

Sergio Busquets, leyenda del Barça / Archivo

Respecto a Pedri o Xabi Alonso, Roncero se mojó de lleno: "Lo normal es que dijera Pedri por lo artístico que es, pero Xabi Alonso en ese doble pivote con Busquets era la clave de la sala de máquinas y fue uno de los motivos por los que ganamos el Mundial".

Pedri celebra un gol con España / EFE

"Además, Xabi Alonso encajó esa patada de De Jong que a cualquier otro le hubiera mandado a casa, pero como es de Tolosa, aguantó el dolor y nos ayudó a ganar el Mundial", reconoció.

También, se decidió por Xavi antes que por Fabián: "Era buenísimo". En el extremo, el periodista se quedó antes con Lamine que con Pedro, aunque quiso dejar claro que "hizo su labor". Sin embargo, "Lamine es Lamine".

"¿Iniesta o Nico Williams? Como diría Camacho, Iniesta de mi vida. Mira que me gusta Nico, pero Iniesta, por favor, historia de España", expuso. En la delantera, Roncero reconoció estar enamorado del juego de Mikel Oyarzabal, aunque prefiere a Villa: "Es un ganador".

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Por último, el colaborador de 'El Chiringuito' apostó por Vicente del Bosque en el banquillo: "Podrá irse de este mundo, espero que dentro de 40 años, diciendo: 'Yo fui el seleccionador cuando España ganó su primer Mundial de la historia'".