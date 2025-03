El Tiburón se guardará su mordisco para decidir

Ferran Torres se ha convertido en el revulsivo ideal para decidir grandes partidos. Así lo hizo en el Metropolitano y De la Fuente le guarda el mismo papel en la selección española. El técnico se refirió al valenciano hablando de la importancia de los futbolistas que salen desde el banquillo y que eso demuestra “que somos un equipo”. Por tanto, Ferran tendrá minutos de calidad en el transcurso de otro encuentro que se presenta como muy igualado.

Ferran fue preguntado por su rol y aseguró que “en mi cabeza estoy muy tranquilo, trabajo y no me pongo techo hasta donde puedo llegar. Siempre que tengo minutos los aprovecho y a partir de ahí me voy ganando más minutos”.

El hecho de salir desde el banquillo no afecta en su confianza y recalcó que “me siento valorado por mi mimo, que es lo primero, por los entrenadores y por su confianza. Flick no me daría oportunidades de no ser así. Me siento valorado”.

Ferran Torres y Flick están en buena sintonía / Valentí Enrich

La disputa del partido en Valencia le motiva mucho y “ojalá poder jugar, marcar y clasificarnos. Sería la noche perfecta para mí. Venir con le escudo de la selección en el estadio donde jugué tanto y poder ganar”.

El de Foios lo pasó muy mal por la DANA y tiene este pensamiento muy presente para afrontar el encuentro: “Es muy importante llegar a jugar este partido después de los momentos difíciles que vivimos en Valencia. Tener la opción de dar esta alegría y que los niños pequeños puedan desconectar con el fútbol y ojalá dar una alegría con la clasificación”. Torres espera que “la afición sea el jugador número 12, que sea una caldera, serán una pieza clave para la clasificación”.

Opción como '9'

Ferran Torres también mostró su fuerte mentalidad al recalcar que “estoy tranquilo, doy lo mejor de mí, el run-run ya sabéis quien lo crea (en referencia a los medios), no la afición”. Sobre la racha del equipo, el delantero recordó que “el míster nos ha dicho lo de los 22 partidos sin perder, esto es una motivación para seguir trabajando y creyendo, aunque algunos días no se pueda jugar de la mejor manera. Somos una familia. Lo bien que nos llevamos fuera, dentro se nota y llegan las victorias”.

El ‘Tiburón’ puede ser una alternativa de ‘9’, una posición en la que “últimamente me siento más a gusto, es la posición donde mejor me siento, pero no quita que pueda jugar de extremo, la polivalencia es muy buena”.

Ferran Torres bromea con Lamine Yamal en un entrenamiento de España / PABLO GARCIA / RFEF

De sus compañeros, Ferran Torres realizó una reflexión sobre Lamine Yamal y su manera de vivir el fútbol: “Lamine no sé si conoce la presión, la verdad, da gusto, parece que juegue en el patio de su casa o del colegio. Ojalá esté mucho tiempo así”. En cuanto a Gavi dijo que “tuvo una lesión muy jodida” y que “es cuestión de tiempo que pueda recuperar el nivel”.

También habló de la frase de Nico Williams tras el choque en Rotterdamn (“les vamos a pintar la cara”) y le restó importancia. “Nico es como es, es muy cachondo y habló en tono coloquial. No hay que llevarlo a las malas. Nosotros tenemos la en dar lo mejor de nosotros y ganar como sea”.

A por Julio Salinas

Ferran Torres alcanzará esta noche 49 partidos con la selección española y ya ha marcado 21 goles. Ferran ya ha superado los 20 tantos de Zarra y quiere seguir escribiendo historia. Está a un gol de igualar los 22 que logró Julio Salinas, un fijo en la etapa de Javier Clemente, y a dos de los 23 de Ramos y Di Stéfano, con el que se situaría ya entre los diez mejores realizadores de todos los tiempos con la Roja.

Su rendimiento ha sido impecable con la selección con su mentalidad del Tiburón, que volvió a defender reivindicando como sabe concentrase en cada uno de los minutos que juega para dar el máximo sin poner excusas.