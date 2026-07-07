El Tiburón se convierte en el Sheriff de España

"Su pase ha sido espectacular, tiene mucho mérito lo que hace, hay que poner en valor su figura", dijo Mikel Merino aún vestido de corto y con el pañuelo rojo de San Fermín colgado en el cuello. Fue el reconocimiento del vestuario hacia un futbolista implicado y uno de los capitanes que contagian su actitud al resto de compañeros.

Luis de la Fuente conoce bien a Ferran Torres. Sabe que no le defraudará en el rol que le toque jugar en cuanto entre al campo. Sea todo el partido entero o algunos minutos, el jugador de Foios responde y su comportamiento es un referente en el vestuario. El Tiburón ha sido rebautizado como el Sheriff por sus compañeros de la Roja a raíz de una pancarta en la grada del Dallas Stadium.

Una seguidora muestra una pancarta de apoyo a Ferran Torres / @ferrantorres

Ferran disfrutó de 15 minutos ante Portugal y lo cambió todo. Se puso la estrella en el pecho y empezó a dañar a la defensa portuguesa hasta el punto de originar la jugada del gol español. Arrancando desde la banda izquierda, donde Xavi Hernández le enseñó que también podía ser productivo, se sacó un pase interior hacia Mikel Merino para que el navarro culminara con una definición perfecta con su zurda demoledora.

Al servicio del colectivo

El delantero del FC Barcelona se gana a pulso cada instante que tiene en este Mundial. Empezó de titular ante Cabo Verde y tuvo 81 minutos actuando desde una nostálgica banda derecha, donde tuvo sus orígenes en el fútbol profesional en el Valencia y donde Luis de la Fuente se empezó a fijar en él en las categorías inferiores de la Roja.

A partir de entonces, su número de minutos fue menguando, pero en ningún momento su entrega sobre el terreno de juego. Fuera de extremo o de delantero centro, Ferran Torres lo ha dado todo por la camiseta y ello es muy valorado en la caseta española.

Ferran Torres, en un entrenamiento de España / Lavandeira jr / EFE

La mala suerte impidió que algún gol subiera en el marcador. Contra Cabo Verde y Uruguay chocó con el larguero, mientras que frente a Arabia Saudí le anularon el tanto por un milimétrico fuera de juego.

Rebelde por naturaleza

Ferran Torres, el Sheriff de Dallas, nunca se vino abajo. Como siempre le ha ocurrido en su carrera, la recompensa acabó por llegar. Fue en esta ocasión en forma de una asistencia mágica para que Merino completara la acción ante la portería de Portugal.

Cabe recordar que Ferran no entraba en los planes de Luis de la Fuente en su arranque como seleccionador. No estuvo en la UEFA Nations League conquistada en 2023 en los Países bajos, pero no agachó la cabeza. Continuó trabajando en el FC Barcelona hasta que le llegó la oportunidad de volver a la Roja y no se ha bajado del barco del riojano.

De la Fuente acertó con sus cambios frente a Portugal / SAM WASSON / EFE

Con sus 24 dianas está en el Top Ten de máximos realizadores de la selección. Sus registros son excelente, aunque todavía más las sensaciones que transmite. Es uno de los líderes del equipo, pese a que prefiera mantenerse de forma pública en un segundo plano. En sus única declaraciones en este Mundial ya declaró que solo estaba enfocado en el torneo, no en lo que pueda pasar con su futuro.

Carpeta de Deco

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, estuvo en el palco del Dallas Arena y vio como su pupilo volvía a hacer méritos para tener un reconocimiento mayor. El valenciano termina contrato el 30 de junio del 2027, por lo que el Barça debería renovarle este verano si no quiere correr el riesgo de que quede libre la próxima temporada.

Sus ganas de aprender lo han llevado, a sus 26 años, ha convertirse en un jugador muy completo, capaz de adaptarse a las tres posiciones de ataque. Una virtud muy preciada en el fútbol y, especialmente, en el crudo mercado que el Barça no puede perder.