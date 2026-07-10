Thiago Pitarch hace saltar las alarmas con Marruecos durante la concentración de España: "Lo que tenga que venir, que venga"

El centrocampista del Real Madrid, Thiago Pitarch, que actualmente brilla con España en el Europeo Sub-19, se ha visto envuelto en polémica a las puertas de la final continental.

En plena concentración con el equipo nacional, Pitarch ha evitado cerrar la puerta a la selección de Marruecos sembrando dudas tras ser preguntado por el interés del país africano.

Declaraciones poco afortunadas antes de la final

Sus declaraciones en El Larguero han desatado un gran revuelo entre los aficionados, quienes le reprochan falta de compromiso con España justo antes de jugarse el título frente a Alemania.

El jugador blanco que en la actualidad está militando en las categorías inferiores de España, disputó el año pasado el Mundial Sub-20 en Chile. La polémica originada a raíz de una conversación en la SER, el futbolista analizó su futuro en la selección y dejó en el aire una posible participación con Marruecos en próximas convocatorias.

Pitarch puede elegir, ya que posee ascendencia marroquí por parte de una de sus abuelas, y en alguna que otra ocasión la Federación de Marruecos ha intentado convencerle en repetidas ocasiones para que juegue con su selección absoluta de cara al Mundial de 2030.

La puerta abierta a Maruecos

Recientemente, el propio jugador ha manifestado públicamente mantener la calma, dejando su futuro internacional abierto, diciendo lo siguiente: "Primero ganar el sábado y lo que tenga que venir en el futuro, que todavía está muy lejos, que venga y ya está. Estoy muy tranquilo. Lo veo muy lejano", asegurba Thiago.

El futbolista tiene claro que su prioridad es conseguir el título europeo con la selección española, y asegura que le "tratan muy bien", pero sin decantarse por una selección en concreto de cara al futuro. "Primero aquí en la sub 19 y lo que tenga que venir, que venga", declaró Pitarch en la entrevista con Manu Carreño.

El jugador explicó que en marzo tuvo la oportunidad de ser convocado por la selección sub-21, pero prefirió permanecer en su grupo actual para priorizar su crecimiento de forma paulatina. Asimismo, confesó que su gran sueño es recibir la llamada de Luis de la Fuente para debutar con la selección absoluta.

En redes piden su desconvocatoria

Estas declaraciones no dejaron indiferente a nadie y mucho menos justo antes de disputar un título tan importante. Las críticas no tardaron en llegar y fueron muchos los aficionados que saltaron a la defensiva criticando la falta de compromiso con España, pese a que prioriza el Europeo actual y ha elegido la RFEF en el pasado.

En redes, miles de usuarios han pedido su desconvocatoria inmediata por considerarlo desleal al vestir la camiseta española.