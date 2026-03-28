Thiago Pitarch cierra la puerta a Marruecos: “Sueño con debutar con España”

La irrupción de Thiago Pitarch en el primer equipo del Real Madrid no ha pasado desapercibida en Marruecos. El joven centrocampista de 18 años ha respondido a la confianza de Álvaro Arbeloa con buenas actuaciones, ha aprovechado las bajas del conjunto merengue para jugar con regularidad y ha llamado la atención de los ‘Leones del Atlas’, que recientemente han repetido la ‘fórmula Brahim’ con jóvenes promesas del fútbol neerlandés y belga.

Pitarch, sin embargo, ha dejado claro desde la concentración de la selección española sub-19 que sueña “con debutar en la absoluta”. “Estoy muy contento. Estoy viviendo un sueño tanto con mi club como con la Selección. Llevo trabajando para esto desde que empecé. Es mi sueño. He luchado por esto cada día que he ido a entrenar, a jugar un partido. Ahora mismo lo estoy cumpliendo”, ha dicho en declaraciones publicadas en los canales oficiales de la Federación Española.

El joven centrocampista ha asegurado también que intenta “no pensar mucho” en lo que está viviendo. “Lo estoy llevando con naturalidad. Vengo de una familia bastante humilde y no nos lo estamos creyendo de más. Como siempre. Mis amigos flipan un poco más, pero siempre me apoyan y me tratan como a uno más”; ha valorado.

Thiago Pitarch también ha considerado que no le gusta mucho “ser la estrella” de la selección española sub-19. “Yo quiero ser uno más y no tener más importancia que cualquier otro de mis compañeros. Así lo vivo”, ha sentenciado un futbolista que tiene una rutina diaria propia “de un estudiante de Segundo de Bachillerato”, pues “siempre es importante tener el título”.