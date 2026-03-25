El test de la Roja a Marcos Llorente: Julio Iglesias como protagonista

Marcos Llorente atendió a SPORT en la concentración de Las Rozas y aceptó someterse a un test en el que habló sobre la seleccción y también sobre otros asuntos más triviales relacionados con sus gustos o hábitos.

¿Sus mejores amigos del vestuario de la Roja? Ferran Torres, pero me llevo bien con todos

¿El mejor jugador de la historia de la selección? Iniesta

¿Su plato de comida perfecto? Una buena chuleta

¿Mejor extremo al que se ha enfrentado? Estoy pensando, con Vini, más o menos me apaño… Veo a Lamine en el otro lado y digo, madre mía, es que nunca me ha tocado a mí. Lamine por mi banda me costaría.

¿Jugador que le gustaba de pequeño? Xabi Alonso

¿Le gustaría pasar un día como seleccionador o como portero? Ninguno de los dos... bueno, seleccionador diría.

¿Un jugador actual de otro selección al que admire? Antoine (Griezmann)

¿Algo que se le dé mal? Tener paciencia

¿Cuál es su primer recuerdo de la selección? El debut contra Holanda

¿Alguna rutina de su día a día que la gente no conozca? Ya lo he dicho todo

¿Un videojuego o juego de la infancia que no sea fútbol? Seven Days, un juego de ordenador de supervivencia, no lo conocerá nadie.

¿Una canción que hayas escuchado mucho este año? Alguna de Julio Iglesias, ¿cómo el míster? No sabía que también le gustaba.

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¿Podría explicar la celebración de su último gol ante el Tottenham? Hay un chaval de redes sociales que me hace gracia y antes del partido me dijeron que si marcaba un gol realizara ese gesto. Y lo hice.