El test 'Made in USA' de Pau Cubarsí: "No he entrado en el club del ajedrez"

Pau Cubarsí atendió el 'challenge' de SPORT por el que pasan todos los entrevistados en este Mundial del 2026. El del Estanyol respondió con simpatía las cuestiones planteadas, muchas de ellas relacionadas con sus compañeros.

-Mejor ciudad norteamericana: Nueva York.

-A quién te cogerías de guía: Eric Garcia.

-Con quién te irías de compras por USA: Dani Olmo.

-Con quién a tomar una copa: Pedri.

-Con quién a jugar a golf: Grimaldo.

-Con quién a un museo: Unai Simón.

-Con quién jugarías de compañero un partido de baloncesto de dos contra dos: Jugaría con Eric y jugaríamos contra Joan Garcia y Pedri. Y ganaríamos nosotros.

-Deporte americano preferido: Baloncesto.

-Lebron James o Michael Jordan: Michel Jordan.

-Hamburguesas o alitas de pollo: Hamburguesas.

-Con ketchup o mayonesa: Ketchup.

-¿El 19 de julio estaremos en Nueva Jersey? Ojalá que sí.

-Nico y Lamine presumen de que son buenos jugando a la Play ¿Quiénes son los mejores realmente? Los mejores no, pero son los que más se vician.

-Borja Iglesias se trae la Nintendo para jugar al Mario Kart, ¿Quiénes son los peores jugando? Le doy menos, los mejores son Grimaldo, David Raya... algunos.

-Durante la EURO jugaban al ajedrez Unai Simón, Olmo y Zubimendi, ¿quién es el mejor? No he entrado en el club del ajedrez.

-¿En los partiditos de los entrenos quién es el que suele estar en el equipo ganador? Nos vamos turnando.