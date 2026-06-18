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El test 'made in USA' para Dani Olmo: ¿Quién pierde más en los partidos de entrenamiento?

El internacional español contestó con buen humor a las preguntas formuladas por SPORT

Dani Olmo, en las instalaciones de la Baylor School de Chattanooga

Dani Olmo, en las instalaciones de la Baylor School de Chattanooga / Pablo Garcia

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Jordi Gil

Jordi Gil

Dani Olmo se sometió al 'challenge' de SPORT para conocer de forma distendida sus gustos y algunas intimidades del equipo. El egarense responde con buen humor y se moja en todas las cuestiones. Olmo habló con SPORT con mucha naturalidad.

Mejor ciudad norteamericana Miami

A quién te cogerías de guía: Eric Garcia

Con quién te irías de compras por USA: Grimaldo

Con quién a tomar una copa: Joan Garcia

Con quién a jugar a golf: Unai Simón

Con quién a un museo: Pedri

Con quién jugarías de compañero un partido de baloncesto dos contra dos: Eric, Eric juega

Deporte americano preferido: NBA

Lebron James o Michael Jordan: Michael Jordan

Hamburguesas o alitas de pollo: Hamburguesa

Con Ketchup y mayonesa: Ninguna de los dos, pero si tiene que ser uno, Ketchup

¿El 19 de julio estaremos en Nueva Jersey? Estaremos

Nico y Lamine presumen de que son buenos jugando a la play ¿Quiénes son los mejores realmente?

Juegan entre ellos, la lían y chillan mucho. Los otros jugamos a la NBA, con Eric, Pedri, Joan y Víctor Muñoz contra Grimaldo, Borja, Pedro Porro, Baena y Cucu. Les ganamos. Cucu empieza perdiende (sonríe)

Borja Iglesias se trae la nintendo para jugar al Mario Kart, Joan Garcia dijo que usted era el peor...

Ya me he retirado, era demasiado bueno... soy de la mitad, nivel medio

Durante la EURO jugabas al ajedrez con Unai Simón y Zubimendi, pero ¿quién gana más?

Va bien, vamos empatados con Unai.

En los partiditos de los entrenos quién es el que suele estar en el equipo ganador?

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Te diré quién no suele ganar, Gavi no gana mucho, ahora se va enfadar (sonríe)..

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