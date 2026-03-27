Test de España ante Serbia con aroma a Mundial

España aprovechará esta ventana de marzo para disputar dos amistosos. El primero será este viernes frente a Serbia en La Cerámica de Villarreal y, el segundo, el sábado en Cornellà ante Egipto. Dos duelos sin nada a priori en juego, pero que el técnico ha preparado con la mismas rutinas e intensidad como si se tratara de un duelo oficial.

La Federación tuvo que improvisar para encontrar rivales y sedes una vez Argentina puso todas las trabas del mundo para disputar la Finalissima. Una vez anulada la opción de jugar en Qatar, como estaba previsto, debido al conflicto bélico en Oriente Medio, la RFEFnegoció con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sin éxito y la UEFAno tuvo otro remedio que cancelar la competición que debía medir a la campeona de Europa contra la campeona del Mundo.

Lamine, con la camiseta que España lucirá frente a Serbia / ADIDAS / Europa Press

El esperado duelo generacional entre Leo Messi y Lamine Yamal quedó en solo un sueño. Lionel Scaloni prefería preparar el Mundial ante rivales más débiles y allí vinieron los obstáculos de los argentinos para que se pudiera jugar el choque.

Pedri, en el timón

Para la selección española fue un duro revés ya que todos esperaban el duelo con mucha ilusión. Sin embargo, De la Fuente rápidamente le dio la vuelta a la situación y planteó el partido amistoso como si fuera uno oficial. Serbia no estará en el Mundial, pero es un hueso duro como España pudo comprobar en la última Nations League. La Roja empató sin goles en Belgrado y también tuvo que emplearse a fondo para ganar en casa.

El seleccionador español quiere que su equipo sea el reconocible de siempre y para ello es fundamental la figura de Pedri. Con las bajas de Merino y Fabián en la medular, la presencia del tienerfeño en el inicio de la jugada es más necearia que nunca. De la Fuente lo ha elegido hasta la fecha para jugar más avanzado, pero en esta ocasión se parecerá más al del Barça buscando el balón en la base de la jugada.

Pedri ayudará a Zubimendi o Rodri en la elaboración del juego, aunque con libertad para intercambiar posiciones con el media punta, en este caso tiene muchas opciones. De la Fuente se ha llevado a varios jugadores de un perfil ofensivo para jugar en la zona de tres cuartos como son Dani Olmo, Baena, Fermín o Fornals. Futbolistas versátiles que pueden actuar tanto en el centro del campo como en posiciones más avanzadas de puntas.

Fermín, en un partido ante Turquía / Julio Munoz / EFE

El míster español hará pocos experimentos en un partido en el que se permiten seis cambios para ser contabilizado como un encuentro FIFA. De pasarse de esta cifra, quedaría anulado a efectos del máximo organismo federativo, como ocurrió con el amistoso en Jordania antes del Mundial del 2022 con Luis Enrique en el banquillo.

Una de las pocas posiciones que puede probar es en banda, donde existe la gran incógnita de Nico Williams de cara al Mundial. De la Fuente se ha llevado a Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz para ver alternativas por la banda izquierda, donde el titular a día de hoy apunta a Yéremi Pino con Lamine Yamal, por supuesto, por la banda diestra.