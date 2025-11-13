Entrevista SPORT
SELECCIÓN ESPAÑOLA
La promesa de Cucurella en SPORT: "Si ganamos el Mundial, me quedo calvo"
El lateral izquierdo del Chelsea y la selección española se somete al test más personal: a qué se dedicaría si no fuera futbolista, mejor 'modelo' de la Roja, una canción...
Marc Cucurella se sometió al test más personal para SPORT en la concentración de la Roja. El jugador del Chelsea se mojó sin problemas ante todas las preguntas sin tapujos. ‘Cucu’ demostró ser una persona valiente y transparente... e hizo una promesa muy especial con su pelo en juego.
¿Después del tinte rojo, qué te harías en el pelo si ganáis el Mundial?: "Buah, buena presión. Se podría optar a todo, no lo diría con la boca muy grande porque luego pasa. El tinte rojo dio suerte. Ahora cambiaría de tinte, pero quizá me haría una 'rapadita'. Lo dejamos en quedarme calvo".
Mejor atacante al que te has enfrentado: "Dembélé".
Algo que se te dé mal: "Estar relajado".
Un lateral actual al que admires: Nuno Mendes".
A qué te dedicarías si no fueras futbolista: "Bombero".
Videojuego o juego de la infancia que no sea fútbol: "Call of Duty".
¿Quién viste mejor en el vestuario de la Roja?: "Teniendo en cuenta que el nivel no está muy alto, te diría Grimaldo".
Prefieres enfrentarte a un extremo rápido o uno habilidoso: "Uno rápido".
Una canción que hayas escuchado mucho este año: "La Morocha".
Un parque o plaza para ir a jugar a fútbol: "El parque de mi pueblo [Alella]".
Algo de lo que te gustaría que se hablase más o menos en el futbol: "Lo que me gustaría es que no hubiera tantas críticas".
