Teresa Messía, psicóloga, sobre Lamine Yamal: "La expectativa y la presión del entorno pueden influir en su rendimiento"

España se la juega este jueves por la noche ante Bélgica. La selección española afronta un reto mayúsculo: alcanzar las semifinales del Mundial después de 16 años sin conseguirlo. Será un encuentro difícil ante un rival cuyo rendimiento ha crecido de forma exponencial a lo largo del torneo y que llega al partido con optimismo.

La selección de Rudi García sueña con dar la campanada y vencer a España. Como bien saben, no parten como favoritos, pero sí cuentan con un equipo lo suficientemente talentoso como para sorprender a la Roja: Courtois, Trossard, De Ketelaere, Doku, Lukaku... y muchos más. Enfrente tendrán, tal y como afirmó el propio Lukaku, al "equipo perfecto", como definió a la selección española. España parte como favorita, más aún después de vencer a Portugal y disipar todas las dudas que rodeaban al conjunto nacional.

"Lamine transmite una imagen de fortaleza"

El equipo ha podido desconectar estos días y centrarse en el partido. Uno de los protagonistas es Lamine Yamal, que todavía no ha conseguido ver puerta en el Mundial, aunque está firmando buenas actuaciones. Es su primera participación en una Copa del Mundo y él mismo se muestra tranquilo, ya que prioriza los títulos colectivos por encima de los logros individuales.

Por ello, hablamos con la psicóloga deportiva Teresa Messía, que explicó en SPORT el contexto de España y, sobre todo, el de Lamine. "Ante Portugal, Lamine no tuvo un papel especialmente destacado. Se esperaba más de él en ese sentido, pero no se le vio demasiado. A nivel psicológico no puedo ser determinista. Puede haber influido la presión o las expectativas de que lidere al equipo, pero es su primer Mundial y hay que tenerlo en cuenta. También influye su situación: algunos compañeros tienen más experiencia y ya se han enfrentado a este tipo de escenarios", afirma Teresa, consciente de que cada deportista debe seguir sus propios tiempos, sin precipitarse.

"También influye su mentalidad. Él mismo habla de ella, se expone y transmite una imagen de fortaleza, de afrontar las situaciones sin miedo. Pero no deja de ser un jugador muy joven y con poca experiencia. En un Mundial la presión es mucho mayor porque te juegas mucho más y hay menos margen de error. En una liga siempre hay tiempo para corregir, entrenar y mejorar; aquí, en el siguiente partido te pueden eliminar", relata Teresa.

Lamine y Cristiano se saludan pero no se miran antes del inicio del partido / Sport.es

En ese mismo aspecto insisten sus compañeros. El Mundial es un torneo muy corto y exige rozar la perfección. Los errores se pagan muy caros y la presión está presente en el día a día. "Si existe una expectativa tan alta y un entorno que deposita tanta presión sobre ti, eso puede influir. Necesita experiencia, pero son factores que solo da el tiempo, especialmente cuando juegas con la selección de tu país", explica.

Desconectar y liberar endorfinas

Los jugadores, para aislarse de esa presión y desconectar de la competición, suelen disponer de algunos días libres. A Lamine le encanta pasar tiempo con sus amigos y con su familia, así como con su pareja, Inés, con la que ha disfrutado de varios planes antes de medirse a Bélgica.

"También es importante entender que la confianza pasa por convivir con la propia exposición. El entorno es muy importante porque genera familiaridad. Compartes las 24 horas con tus compañeros: en el vestuario, en el día a día... En la selección se percibe un ambiente excelente, no solo por la conexión personal, sino también por el propósito común. Se aprecia una gran cohesión de grupo", afirma Teresa.

"Además, tener a la familia cerca y sentir ese apoyo ayuda. Liberar endorfinas genera calma. Se les protege mucho, pero esa sensación de familiaridad también es positiva. Hay que pensar que viven ritmos muy exigentes, con viajes constantes, vuelos y horarios muy estrictos, algo que genera mucho estrés", añade.

Recuperado al 100 %

Lo más importante tanto para el jugador de Rocafonda como para la selección española es que está completamente recuperado de la lesión que lo mantuvo apartado durante un mes y medio. Las molestias físicas pueden generar cierta desconfianza, aunque Lamine siempre supo que su momento iba a llegar tarde o temprano.

"Respecto a la lesión, él ha dicho que se encuentra bien, pero hay que tener en cuenta el periodo de readaptación, que no solo es físico. La mente necesita un poco más de tiempo para volver a encontrarse consigo misma", señala Teresa.

Lamine Yamal, durante el partido Portugal-España / EFE

"No puede mantener el mismo nivel en todos los partidos. La confianza también se construye con el paso del tiempo y volviendo a verte hacer las cosas bien".

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La selección española necesita a Lamine, pero, sobre todo, necesita a un grupo que llega más cohesionado que nunca.