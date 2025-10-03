Tensión con De la Fuente: "No cometí ningún error con Lamine Yamal"

Luis de la Fuente, seleccionador español, compareció ante los medios de comunicación para valorar los encuentros clasificatorios para el Mundial del 2026 frente a Georgia en Elche (11/10) y Bulgaria en Valladolid (14/10). De la Fuente afrontó todo tipo de preguntas y el foco estuvo puesto en la presencia de Lamine Yamal después de haberse lesionado en la anterior convocatoria de septiembre.

De la Fuente empezó afirmando que "no hay ningún conflicto con Hansi Flick", aunque reconoció que "me sorprendió con sus declaraciones, creía que tendría empatía con seleccionador porque él había ocupado el cargo, cada uno elige lo que debe decir, sin más".

El riojano no quería profundizar sobre el tema, pero las preguntas eran constantes. “Tenemos dos partidos muy importantes y nos jugamos el Mundial, lo que hablamos de Flick, está en segundo, tercer, o cuarto puesto, que nos jugamos el Mundial con Georgia y Bulgaria, cada uno ha dicho lo que ha dicho y punto y final”.

De la Fuente recalcó que “yo siempre cuento la verdad" y preguntó al periodista: ¿Has jugado sin algún dolor a fútbol? Son molestias normales. No tuvoninguna molestias, la tuvo al acabar el partido, antes… No pasó nada, simplemente que tuvo molestias después del partido, no antes, sin más”.

Luis de la Fuente afrontó una rueda de prensa centrada en la figura de Lamine Yamal / EFE

El técnico incidió en que “el riesgo existe siempre en el fútbol, jugando en sus clubs cuando fueron convocados, si juega en su club... Se ha dicho que si se lo pinchó, siempre dentro de un marco legal, son actuaciones normales, madre mía…”. Hubo un momento de tensión con el periodista Joaquín Maroto de AS, por sus reiteradas preguntas y trató de zanja el asunto diciendo que “no me interesa este debate, se está mareando la perdiz. Cuando termine la carrera de medicina, le contestaré”, concluyó visiblemente molesto.

"En deporte siempre hay riesgo"

A nivel personal, De la Fuente comentó que “no cometí ningún error, el riesgo es cero, el riesgo que se asume en hacer un deporte. Los jugadores vienen sanos y si juegan es porque están en condiciones, como otras veces se han ido muchos porque no podían estar aquí porque había un riesgo”.

De la Fuente incluso se refirió a Joan Laporta en la polémica con Lamine Yamal y recordó que “su presidente ha dicho que están encantados porque quiere decir que trabajan muy bien, no conozco a ninguno de los futbolistas de gran valor económico que no sean internacionales, sube su valoración a nivel internacional, luego se molestan los clubs cuando no vienen a la selección”.

De la Fuente también habló de Fabián y que "tenía un problema muscular" y lo puso de ejemplo de que "somos escrupulosos y el PSG nos lo reconoció por escrito a la dirección deportiva”.

El técnico estaría encantado de que "el foco fuera la selección y solo hay que ver las camisetas de niños y mayores. Lo importante es Georgia y Bulgaria, el Mundial que tanta ilusión nos hace y aporta tanto”.

Conversaciones

Del diálogo con los clubs o jugadores dijo que “es habitual hablar con los futbolistas, valorar los informes de los clubes, si nos informa de que tiene algún inconveniente, que se quede o se va para su casa, Lamine jugó 90 minutos el último partido, ahora juega en Sevilla, esperamos que termine bien y valoraremos”.

También entró en la controversia del Balón de Oro y que “prefería que lo ganara uno nuestro, como ocurrió con Rodrigo. Nos hemos merecido alguno más, Xavi, Iniesta o Raúl... (Lamine) lo ganará en el futuro. Tampoco lo ha ganado alguien que no fuera un merecedor como es Dembélé, pero apuesto por el producto nacional”.

La ausencia más destacada fue la de Morata y aclaro que "es una decisión técnica, pero es importante, lo es y lo será, dentro de estos escenarios hay otros jugadores que aportan algo diferente. Es importante y lo será con nosotros en el futuro. Seguro que hará una campaña muy buena (Como)”

De un posible boicot al Mundial por la presencia de Israel, De la Fuente no se metió en ningún charco y apuntó que "todavía tenemos que clasificarnos, luego ya veremos que pasa".