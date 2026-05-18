¿Quién sustituirá a Fermín en el Mundial? Ansu Fati es un candidato

La lesión de Fermín López ha sido un mazazo para todos, empezando por el propio jugador, por supuesto, y siguiendo por toda la"familia" de la selección española, que tanto le gusta remarcar a Luis de la Fuente.

Fermín se perderá el Mundial por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que le obligará a pasar por el quirófano. Un mazazo que De la Fuente debe asumir y se queda sin uno de los jugadores que ha ofrecido un mejor rendimiento en la presente temporada.

Una vez superado el disgusto, no queda otra que buscar una alternativa entre la prelista de 55 futbolistas que el seleccionador presentó la semana pasada ante la FIFA. Uno de los nombres que SPORT ha podido confirmar que figura en ella es Ansu Fati.

Un Ansu con confianza

El delantero ha marcado 3 goles en los últimos 5 partidos de Ligue1 y está acabando la temporada en una gran forma. En total, Ansu Fati ha anotado 12 goles en el cuadro del Principado y, a sus 23 años, está recuperando las mejores sensaciones.

Ansu Fati ha tenido por fin regularidad en el Mónaco / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Ansu Fati está cedido por el FC Barcelona al Mónaco, quien tiene una opción de compra de 11 millones. Su vuelta al cuadro barcelonista está en el aire, mientras que parece haber acertado en esta ocasión con su participación en el equipo monegasco después de su paso por el Brighton en Inglaterra.

Ansu es uno de los nombres que Luis de la Fuente tiene en mente. Ya ganó de la mano del riojano la UEFA Nations League en 2023 en los Países Bajos y le hizo debutar con la selección sub-21 con solo 16 años en Montenegro. De la Fuente cree en Ansu Fati y de ahí su entrada en la prelista de 55 jugadores.

Otras opciones

Su perfil ofensivo le vendría de maravillas para cubrir el flanco izquierdo, donde Fermín se estaba moviendo en los últimos partidos. También sería una alternativa a Nico Williams que llega a la competición entre algodones tras su última lesión sufrida frente al Athletic Club.

Nico Williams llega entre algodones a la Copa del Mundo / VASSIL DONEV / EFE

De todos modos, Ansu no es el único candidato a colarse en la lista de 26 jugadores definitivas para la Copa del Mundo. Alberto Moleiro o Pablo Fornals son otros futbolistas que se mueven con habilidad en la zona de tres cuartos. La competencia es dura para entrar en una lista en la que De la Fuente tenía a Fermín como uno de sus fijos.

Luis de la Fuente facilita el próximo lunes 25 de mayo a las 12.30 h. una lista de 26 futbolistas que debe estar integrada por miembros de la prelista de 55 de manera vinculante. De todo modos, el técnico puede hacer cambios hasta el 1 de junio cuando debe entregar la lista a la FIFA.

La selección se concentra el próximo 30 de mayo a partir de las 17.00 h. en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. España jugará ante Irak el 4 de junio en La Coruña y ya se desplazará a México para jugar el último amistoso el 8 de junio frente al Perú y se instalará en Chattanooga, cerca de Atlanta, para preparar su debut el 15 de junio ante Cabo Verde.