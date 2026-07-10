El superordenador de Opta predice el resultado del España - Bélgica de cuartos del Mundial 2026

La selección española se enfrenta este viernes 10 de julio a las 21 horas contra Bélgica, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial. La 'Roja' parte como favorita, también para el superordenador de Opta, que ha predicho el resultado final del partido. Según el modelo de predicción, España tiene un 69,5% de probabilidades, incluyendo la prórroga y la tanda de penaltis, de avanzar a las semifinales, donde se mediría a Francia.

El porcentaje se reduce ligeramente teniendo en cuenta los primeros 90 minutos del encuentro, que se celebra en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Según Opta, el combinado de Luis de la Fuente cuenta con un 59,3% de opciones de ganar el choque en el tiempo reglamentario. Las probabilidades de que gane Bélgica son mucho más reducidas, pues giran en torno al 18,3%, mientras que la opción de que el partido vaya a la prórroga es del 22,4%.

El encuentro enfrenta a la defensa más sólida del campeonato con uno de los mejores ataques. Unai Simón todavía no ha encajado ningún gol, hasta el punto de que se ha convertido, con 609 minutos, en el portero que más tiempo acumula sin recibir un tanto en toda la historia de los mundiales. Bélgica, por su parte, ha marcado 13 goles en cinco partidos, el tercer combinado más goleador de esta edición, solo por detrás de la temible Francia (16) y Argentina (14).

Antes del duelo de cuartos de final, la 'Roja' y los 'Diablos Rojos' se han enfrentado en dos ocasiones en los mundiales, con una alegría para cada uno. En la Copa del Mundo de 1986, Bélgica eliminó a España en la tanda de penaltis tras el empate a uno en el marcador final, también en los cuartos. Cuatro años más tarde, en 1990, la selección española se tomó la revancha, cuando venció por 1-2 en la tercera jornada de la fase de grupos. Ambos, aun así, se clasificaron para la siguiente ronda, algo que no podrá suceder en el Mundial 2026.