La Supercopa seguirá fuera de España y las finales de la Copa del Rey y del Mundial 2030 están abiertas

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, respondió a las múltiples cuestiones que se le plantearon en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde desveló las presiones recibidas por parte de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por el 'caso Negreira', así como confirmó que se negocia con Arabia Saudí para prolongar el contrato de la Supercopa de España, que podría ampliarse hasta 2034. A pesar de estar "satisfechos" con la final de Copa en La Cartuja, recién reformada para la ocasión, la RFEF se abre a otras candidaturas, y defiende la suya para la final del Mundial 2030.

"La Cartuja cumple, pero queremos un proceso transparente"

"La Cartuja ha cumplido, al igual que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla. Todo ha salido bien y estamos contentos. ¿Dónde será la final de Copa del año que viene? La transparencia debe imperar y vamos a abrir el proceso para que distintas ciudades de España puedan trasladar su interés, aunque estamos cómodos en Sevilla, como también los equipos", se refirió Louzán, sobre el acuerdo con el estadio andaluz, que su antecesor, Luis Rubiales, estableció como sede nacional de la selección.

La RFEF abrirá concurso público para asignar sedes de finales de Copa de los próximos años después de finalizar el acuerdo con la Junta de Andalucía y el campo sevillano. Rubiales, antes de su abrupta salida de la Federación por el beso no consentido de Jennifer Hermoso y la inhabilitación por parte de la FIFA, tenía en su hoja de ruta la construcción de un estadio que pudiese servir para acoger los partidos de los diferentes equipos españoles. Una idea que ha quedado en suspenso, al revés que la iniciativa desvelada por Louzán que permitirá contar la RFEF con una sede en Madrid capital.

Esto no quiere decir que la entidad se vaya a deslocalizar de Las Rozas, "pero sí queremos contar con una representación institucional en la ciudad para, por ejemplo, potenciar las visitas al museo". Louzán desveló que negoció la recompra de la histórica sede que tuvo la Federación en la calle Alberto Bosch, y que tuvo que vender por unos impagos con El Corte Inglés, quien se hizo con el local por 24 millones allá por 2007. "Llegué tarde por un mes. "Llegué tarde por una semana. Llamé al presidente de Mapfre, propietaria del inmueble, y me dijo que ya se había dado una señal por ese edificio. ¿Cuándo tendremos esta nueva sede? No va a ser mañana, pero va a ser rápido", desveló el máximo mandatario federativo.

"El acuerdo con Arabia no se puede igualar en España"

Para lo que no hay vuelta atrás ni a corto ni a medio plazo es para que la Supercopa vuelva a España. No hay intención de hacer enmienda sobre el acuerdo que firmó Rubiales y que se prolongó hasta 2029. "Tenemos unos lazos muy estrechos con Arabia de los que se benefician todas las categorías del fútbol masculino y femenino, que reciben cantidades significativas todos los años (40 millones anuales estimados). Es muy difícil encontrar alternativas con un impacto económico similar", defendió Louzán.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Por tanto, la RFEF no tiene ninguna intención de cambiar de rumbo en este sentido. Es más, al contrario: "Tenemos contrato hasta 2029. Estamos viendo si se puede ampliar, no solo con la presencia de la Supercopa, también con más torneos que organiza la RFEF, como la Supercopa de fútbol sala o la Supercopa femenina. Vamos a trabajar por ello, como también lo hacemos con más países que han mostrado su interés o se han dirigido a nosotros". Sobre una fecha posible para prolongar el vínculo aparece 2034, cuando Arabia Saudí acogerá su Mundial. "Será óptimo, pero no es palabra de Dios".

No hay nada confirmado y en ese estado, a falta de un 'ok' final de la FIFA, pone Louzán también la polémica elección de las sedes para el Mundial 2030 que España organiza junto a Marruecos y Portugal. "Las 11 elegidas por la candidatura son las que más posibilidades tienen. Pero creo que Valencia va a tener el estadio más moderno de todos para el Mundial 2030. Debería estar. También Vigo está peleando. Yo no era responsable cuando se tomó esta decisión", justificó el presidente de la RFEF, quien ha afrontado una crisis después del proceso de descarte de la ciudad gallega.

"La FIFA decidirá cuáles serán las sedes y la final"

Esta situación llevó a la destitución de varios cargos de la candidatura del Mundial 2030. De hecho, Louzán aprovechó este acto para avanzar una noticia que al poco confirmaba oficialmente la Federación: "Eduard Dervishaj, que ya había estado en la Federación, es nuestro nuevo responsable de la para la Copa Mundial de Fútbol 2030. Pero reitero, no sabemos si alguna de las 11 sedes va a fallar, como tampoco las de Marruecos o Portugal. Para el Mundial 2026 Canadá llevó tres ciudades en su lista y al final no ha sido ninguna de estas la elegida, sino otra diferente. Por tanto, la palabra final es de la FIFA", recordó Louzán, quien cargó contra Abel Caballero, alcalde de Vigo, y uno de sus más firmes opositores en este controvertido proceso.

Sara Fernández

"Yo me reúno con todo el mundo. Soy una persona muy cercana. Coincidimos muchas veces viendo al Celta y un día le pregunté si el día de mañana, cuando ya no tuviésemos nuestros respectivos cargos, nos podríamos tomar un café. Este señor (Caballero) lleva todo al terreno personal. No diferencia y solo quiere conseguir rédito político. Le gusta estar en el escenario. Pero Vigo también tiene posibilidades de ser sede del Mundial. Habrá que ir viendo lo que pasa, pero todo depende de la FIFA, como en todos los Mundiales de la historia", reiteró.

En el techo también está la elección de la final de la gran cita de 2030. Mientras que en Madrid y en el Real Madrid dan por hecho que se celebrará en el Bernabéu, el presidente de la Federación dejó abierta la apuesta. "No puedo decir que es innegociable la final del Bernabéu. Lo que vamos a hacer es todo lo posible para que sea la final en España. Se lo he dicho a Marruecos y Portugal. Tenemos la baza de Latinoamérica, porque Argentina, Uruguay y Paraguay también están en la candidatura. Esto nos da ventaja. Lo que está claro es que vamos a hacer el mejor Mundial de la historia", zanjó.