Suiza - España: horario y dónde ver la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino 2026 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Suiza este domingo 28 de junio en el Stadion Asim Ferhatovic Hase de Sarajevo para disputar el primero de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino 2026. 'La Rojita', siete veces campeona de la competición continental, ha establecido una hegemonía en la categoría a la que pretende dar continuidad en la presente edición de la competición continental.

La selección dirigida por David Aznar aterriza en Bosnia con la firme intención de conquistar el que sería su quinto Europeo consecutivo y revalidar el título conseguido en la edición anterior tras aplastar a Francia en la gran final (0-4). De cara a la presente edición, España ha quedado encuadrada en el grupo B, en el que pugnará con Islandia, Austria y Suiza por las plazas que dan acceso a semifinales.

La primera rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino será Suiza, una de las candidatas a conseguir uno de los dos billetes en juego hacia la fase final. Un buen inicio es fundamental para no afrontar con tanta urgencia los duelos venideros ante Islandia y Austria.

¿A qué hora juega España contra Suiza en el Europeo sub-19 femenino?

El partido entre España y Suiza, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino, se disputará este domingo 28 de junio a las 14:00 horas (CET).

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¿Dónde ver el España - Suiza gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase de grupos del Europeo sub-19 femenino entre España y Suiza se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.