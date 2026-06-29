El sueco Glenn Nyberg, árbitro del España-Austria

El sueco Glenn Nyberg será el árbitro principal del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre España y Austria del próximo jueves en Los Ángeles. El colegiado ya ha arbitrado dos partidos en este torneo, el Ghana-Panamá (1-0) y el Curazao-Costa de Marfil (0-2), en los que mostró tres cartulinas amarillas en cada uno.

Se trata de un árbitro de 37 años con amplia experiencia internacional, al ser árbitro FIFA desde 2016 y quien ya fue designado para la Eurocopa 2024, en la que España se proclamó vencedora.

Además, a lo largo de su dilatada trayectoria internacional también ha dirigido 17 partidos de la Liga de Campeones. En la última edición arbitró cinco encuentros, dos de ellos con presencia española, con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en acción.

La designación más destacada de Glenn Nyberg en la Liga de Campeones fue el partido de ida de los cuartos de final entre el Arsenal y el Bayern Múnich de la temporada 2023-2024. También ha participado en la Liga Europa y la Liga Conferencia, además de arbitrar habitualmente en la liga sueca.

De cara al encuentro de dieciseisavos entre España y Austria en el estadio de Los Ángeles, el árbitro estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, el mauritano Dahane Beida como cuarto árbitro y el camerunés Elvis Noupue actuará en calidad de reserva.