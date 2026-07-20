De Sudáfrica 2010 a Estados Unidos 2026: así ha cambiado el mundo entre los dos Mundiales de España

El verano de 2010, cuando Iniesta marcó el gol que dio a España su primera estrella, el mundo funcionaba con unas reglas que hoy cuesta reconocer. Dieciséis años después, con Ferran Torres repitiendo la gesta en la prórroga ante Argentina, casi nada de lo que rodeaba aquella final sigue igual.

La inteligencia artificial es el ejemplo más evidente. En 2010 no existía ChatGPT, ni Gemini, ni Claude, ni ninguna herramienta capaz de generar imágenes como Midjourney o Stable Diffusion. La IA moderna, la que hoy ayuda a planificar entrenamientos o escribir crónicas, ni siquiera había llegado al gran público.

En la movilidad el cambio ha sido igual de profundo. Tesla vendía entonces un modelo exclusivo, el Roadster, y los coches eléctricos eran una rareza reservada a unos pocos. Hoy circulan el Model 3 y el Model Y, BYD se ha convertido en un fabricante mundial y Cupra, que ni siquiera existía como marca independiente hasta 2018, es habitual en las carreteras españolas.

Ni Netflix, ni WhatsApp, Bizzum, Fornite, criptomonedas, IA

El streaming también vivió su propia revolución. Netflix ya operaba en Estados Unidos, pero llegó a España en 2015. Series que hoy son fenómeno global como "Stranger Things", "La Casa de Papel" o "El Juego del Calamar" ni se habían rodado. Tampoco existían HBO Max, Disney+ ni Apple TV+.

Las redes sociales de 2010 poco tienen que ver con las de ahora. Instagram se lanzó justo aquel octubre, TikTok tardaría ocho años más en aparecer y Twitch, Discord o Threads formaban parte de un futuro todavía por escribir.

Un caso especialmente curioso es el de WhatsApp. La aplicación ya existía, lanzada en 2009, pero era muy distinta. Contaba con entre 10 y 20 millones de usuarios, muy lejos de los más de 2.000 millones actuales, y servía casi exclusivamente para enviar texto. No había llamadas de voz, que llegarían en 2015, ni videollamadas, que no aparecieron hasta 2016. Tampoco existía WhatsApp Web, ni los estados al estilo stories, ni las reacciones con emojis, ni el cifrado de extremo a extremo para todas las conversaciones, que no llegó hasta 2016. Muchos aficionados seguían aquel Mundial mandando SMS, hablando por Messenger o tecleando en su BlackBerry Messenger.

Los pagos móviles tampoco existían tal y como los conocemos. Ni Bizum, ni Apple Pay, ni Google Pay, ni la posibilidad de pagar con un reloj inteligente. Y hablando de relojes, el Apple Watch todavía no se había presentado, como tampoco los AirPods ni las pantallas plegables.

El ocio digital era otro mundo. Minecraft estaba en fase alfa, Fortnite ni se imaginaba y la Nintendo Switch no llegaría hasta 2017. En el terreno económico, el bitcoin apenas tenía valor y casi nadie había oído hablar de él, muy lejos del ecosistema que hoy mueve Ethereum, los NFT o las finanzas descentralizadas.

El trabajo también era distinto. El teletrabajo masivo, las videollamadas diarias por Zoom o Teams y la firma electrónica habitual llegarían años después, empujadas en gran parte por la pandemia. En casa, Alexa y Google Home todavía no existían, y las viviendas conectadas eran ciencia ficción para la mayoría.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no era ni famoso

Incluso el espacio ha cambiado de escala. Starlink no existía, los cohetes reutilizables de SpaceX no eran operativos y el turismo espacial era pura teoría.

En el terreno futbolístico, aquel verano Messi aún no había levantado ningún Mundial y Cristiano Ronaldo sumaba un único Balón de Oro. El Universo Cinematográfico de Marvel, tal y como lo conocemos hoy, ni existía, porque faltaban "Los Vengadores", "Infinity War" o "Endgame".

Dos finales, dos goles que quedarán para siempre en la memoria colectiva, y en medio, un mundo que se ha reinventado casi por completo.