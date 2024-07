¡La sub 19 pone el broche a un julio mágico para fútbol español!

La selección española sub 19 completó un fin de semana de ensueño coronándose por novena vez como campeona de Europa de la categoría. Su homónima femenina había sumado su sexto título europeo el sábado, derrotando a Países Bajos en el último suspiro de la prórroga. El combinado que dirige José Lana no solo no falló, sino que se exhibió ante una Francia que acabó rendida a la superioridad española. Una superioridad que situaron en el marcador Iker Bravo y Diao. Un triunfo inapelable para poner el broche a un mes de julio mágico para el fútbol español, que empezó con ese cuarto entorchado europeo conquistado por la selección absoluta ante Inglaterra. Un cuarto entorchado que le convirtió en la gran dominadora del Viejo Continente, una condición que las selecciones sub 19 masculina y femenina también ostentan.

España-Francia, final Europeo sub 19 Irlanda del Norte 2024 Europeo sub 19 ESP 2 0 FRA Alineaciones España Raúl Jiménez; Perea, Simo Keddari, Yarek, Julio Díaz; Belid (Jesús Rodríguez, 81'), Chema Andrés, Hernández; Dani Rodríguez (Diao, 68'), Iker Bravo y Mella (Senhadji, 81'). Francia Bengui-Joao; Kumbedi (Sarr, 81'), Jacquet, Gomis, Soumahoro; Assoumani (Mayulu, 62'), Atanga, Benama (Amougou, 74'); Bahoya (Michal, 62'), Kroupi y Bouabre (Ngoura, 62').

España afrontó la final contra Francia decidida a llevarse el trofeo. Iker Bravo puso a prueba a la defensa francesa en el primer minuto de juego y Dani Rodríguez completó unos primeros compases en los que llevó de cabeza a Soumahoro con su fútbol eléctrico y vertical. David Mella tomó el testigo del blaugrana cuando peor pintaban las cosas. Francia se había sacudido el dominio inicial y cercaba la portería de Raúl Jiménez, que evitó el gol de Soumahoro con una intervención espectacular.

David Mella se puso el traje de mago para filtrar un balón a Iker Bravo. El delantero del Bayer ganó la acción a su marcador, Jacquet, para controlar el cuero y soltar un disparo cruzado que sorprendió a Bengui-Joao. Quizá pudo hacer algo más el portero francés, que llegó a tocar el balón, pero sin poder impedir que el cuero se colara lentamente en su portería.

El gol subió la moral de un conjunto español que en la segunda parte fue un ciclón. Iker Bravo volvió a rozar el gol en la primera acción de la reanudación. Para entonces, el conjunto de Lana ya estaba desbocado y de nada sirvió que Francia pusiera una marcha más a su juego y que Bernard Diomede agitara al equipo con un triple cambio.

El técnico español también movió pieza. Y no pudo salirle mejor. Assane Diao sustituyó a un desfondado Dani Rodríguez y el primer balón que tocó lo convirtió en el 2-0. El delantero del Betis ganó la espalda a Kumbedi tras una pared con Chema Andrés para superar la salida de Bengui-Joao por arriba. De nuevo pudo hacer algo más el portero francés, que también tocó el cuero, pero sin poder impedir el gol.

Francia acabó en inferioridad numérica por la expulsión de Soumahoro. David Mella le ganó por velocidad y el lateral francés no tuvo más remedido que derribarle antes de entrar en el área. Para entonces, la final ya estaba decidida.