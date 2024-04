Soteras, presidente de la FCF: "Rubiales nos engañó"

En pleno 'caso Rubiales', Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Fútbol, habla con Sport sobre todo lo sucedido con el expresidente de la RFEF, su trato personal con este y si se arrepiente de haberle defendido en un primer momento.

¿Usted se sintió engañado por Rubiales?

Sí. El día antes de la asamblea en la que afirma que no dimitirá, citó a todos los presidentes territoriales. Allí nos presentó a Rocha como su sustituto y nos dijo que dimitiría en esa asamblea. Cuando Rubiales empezó a decir "yo no dimito" fue cuando todos los presidentes nos sentimos engañados. Lo más lógico era que presentara su dimisión. Si lo hubiera hecho, quizás hoy no tendría todos los líos que tiene. En la vida todos nos equivocamos y él se ha equivocado mucho.

Pero usted dijo al terminar la asamblea que sus explicaciones eran creíbles...

Cuando acabo esa turbulenta asamblea, solo al salir hice esas declaraciones, pero en caliente y en ese momento piensas en la persona, no en todo lo que había pasado. En aquel momento yo era incapaz de 'matar' al señor Rubiales. Al día siguiente, tras una reunión con mi junta directiva y comentar todo lo ocurrido, entendimos que se tenía que pedir la dimisión de Rubiales y así lo hicimos, lanzando un comunicado por parte de la FCF.

Entonces ¿se arrepiente de esa primera percepción que tuvo en caliente?

No me arrepiento porque soy persona. En la vida hay momentos en los que tienes que ser agradecido. Hasta ese momento, Rubiales había ayudado a la FCF en muchos temas y en la vida no puedes ir 'matando' de primeras. Cuando tú lo tienes claro, en frío, piensas en lo que hizo Rubiales y ahí entendimos que había que pedir su dimisión. Tanto yo como el resto de territoriales.

¿Le sentó mal que el Govern pidiera que usted diera un paso al lado por todo aquello?

No, el Govern es soberano. Tiene la libertad de pedir lo que crea que tiene que pedir. No me supo mal que lo hiciera, pero me sabe mal que, a día de hoy, nadie ha venido a explicar el porqué pedían mi dimisión. Si era por estar en período electoral, lo podría entender, pero si no, no entiendo nada. Aunque de política tampoco quiero entender nada, no es mi trabajo.

Joan Soteras, presidente de la FCF, responde a todas las preguntas de Sport / Dani BARBEITO

"Nunca sospechamos que Rubiales no era 'trigo limpio'"

¿Ustedes nunca sospecharon que Rubiales no era 'trigo limpio'?

No, nunca. Si nosotros hubiéramos sospechado que había irregularidades en la RFEF, evidentemente, nosotros no estamos al lado de alguien que pueda ser corrupto. Yo detesto la corrupción. No la quiero. Si hubiera sospechado que existía esa corrupción la Federación, hubiera dimitido o hubiera alzado la voz contra eso.

¿Por qué dimitió usted de su cargo en la RFEF?

El día que Rubiales nos convoca para decirnos que dimitiría y Rocha sería su sucesor, antes de la famosa asamblea, allí fuimos cesados los 4 vicepresidentes de la RFEF (todos salvo Rocha). Lo hizo para que quedara solo un presidente y que no hubiera una guerra interna y así lo hicimos. Después, en la asamblea, en la que tuvo que haber unas disculpas y la dimisión, fue donde nos sentimos engañados todos los presidentes territoriales.

¿Por qué Rubiales eligió a Rocha?

Era el vicepresidente con más antigüedad en aquel momento. Yo creo que Rocha es un buen perfil, una persona seria, que no es de una Federación grande, donde tenemos mucho trabajo. En las federaciones pequeñas se pueden dedicar mucho más a esto. Creo que fue por eso, por qué tampoco se nos dijo el motivo.

Con total sinceridad, ahora que han pasado unos meses ¿cuál es su opinión personal sobre Rubiales?

Rubiales se equivocó muchísimo. Como presidente de la RFEF pasó de un presupuesto anual de 160 millones de euros que tenía Villar a uno de 410 millones de euros en 4 años. Por tanto, como presidente creo que ha hecho un buen trabajo. Respecto a todo lo que pasó con la selección de fútbol femenino, fueron unas equivocaciones constantes, una detrás de otra, sin que nadie lo parara. Estuvo durante una semana equivocándose a diario, con el colofón final diciendo que no dimitiría en la famosa asamblea.

Habla de que ha hecho un buen trabajo, pero ahora se están investigando muchas irregularidades en ese período.

Lo que si está muy claro es que la RFEF pasó de 160 millones a 410 millones de euros. Ahora se está investigando que en algunos contratos tenía comisiones, que estaba inmerso en sociedades extrañas dentro de los contratos... Si esto es así, es de cese inmediato. Si yo estando en la RFEF sospecho que puede haber cualquier atisbo de esto, soy el primero que dimite o alzo la voz frente a la corrupción, no puedo admitirla. Esto hay que condenarlo, no tiene perdón.