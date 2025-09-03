Soteras: "He cumplido con todas mis promesas"

Joan Soteras cumple ocho temporadas al frente de la Federació Catalana de Futbol y seguirá con su mandato hasta el 2027 cuando dejará el cargo. Soteras atiende a SPORT para hacer balance de una etapa en la que el fútbol catalán ha dado un paso al frente en todos los sentidos.

Después de tanto tiempo, ¿de qué se siente más orgulloso de su etapa en la Federació?

Podemos decir que todas las promesas se han cumplido, todo lo que se prometió, del trabajo previsto y las promesas hechas a nuestros federados y presidentes.

Esto que se puso el listón muy alto con la idea de eliminar todas las cuotas federativas con la difícil gestión que ello supone…

Fue una apuesta super arriesgada, económicamente esta federación estaba bastante mal, tuvimos la confianza y la valentía de prometer en aquel momento que durante mi mandato y reiteré en mi segundo, que no subiríamos las cuotas de ningún club federado. Esto a falta de dos mandatos para terminar, lo hemos cumplido. Tampoco se subirá mientras yo esté. Sin subir la cuota estamos en un momento álgido, muy bueno, se ha trabajado muy bien en la dirección general. Hemos pasado de una subvención de cuando se cogió el mando de un 1.300.000 euros, que era la campaña orgullosa del fútbol femenino, a subvencionar todos los clubs del fútbol catalán, ya sea con una subvención pequeña o más grande. Empezamos con ‘Tots som un equip’, que era una subvención al fútbol amateur hasta ahora. En esta federación, desde la época de Pablo Porta, no se había subvencionado al fútbol amateur. Merecía un reconocimiento.

¿Cómo ha conseguido eliminar todas las cuotas federativas?

Pues hemos pasado a cinco millones de subvenciones anuales a todos los clubes, un 300 por ciento más de cuando llegamos a la casa. Se ha conseguido trabajando, gastando todo lo que se debía gastar, pero racionalizando el gasto, que era el problema de la casa. Había gastos superfluos que ahora no tenemos y algunos desvíos, algunos desvíos que había ya no están

¿Desvíos?

Sí, desvíos, confusiones…

Otro de los puntos de su programa era la profesionalización de los comités, algo que también tiene en marcha

Tenemos una salud económica que nos permite pasar de los propios comités en voluntariado a profesionalizarlos. Para que ellos se sientan más reconocidos económicamente.

¿Qué me dice de la reforma de las competiciones del fútbol base y de haber añadido el play-off?

Otra promesa electoral. Hemos llevado el fútbol por fechas de nacimiento, está implantado totalmente excepto en juveniles porque no podemos en categorías nacionales. Hasta cadetes el fútbol en Catalunya es por años de nacimiento. Ha tenido muy buena aceptación. Siempre habrá palizas de goles, pero era muy mayoritario. Se mezclaban edades y los resultados eran escandalosos. Todo esto se ha frenado totalmente. Siempre habrá alguno, pero se ha frenado en porcentaje altísimo.

En cuanto al 'play-off', para dar competitividad a nuestras categorías era necesario. A veces un club era muy superior al resto y quizá en media vuelta se había perdido el aliciente porque estaba a doce puntos del segundo. El play-off mantiene la competitividad, entrando el segundo, tercero, cuarto, quinto o incluso el sexto si suben dos equipos. Es un éxito muy importante, los campos se llenan y los clubes están muy contentos de la decisión.

"No me volveré a presentar"

A nivel personal, ¿se siente con fuerzas y motivado?

Lo he dicho y repito que estoy muy motivado para seguir, pero cuando acabe mi legislatura en el 2027, no voy a volver a presentarme a una nueva elección, pero quiero que la casa siga en la misma línea, que es la buena, deportiva y económicamente. Tenemos competiciones de alto nivel, de la gestión deportiva los clubs están contentos y económicamente, algún día subiremos alguna cuota, pero después de 9 años si se sube, se demuestra que trabajando se pueden optimizar todos los recursos.

¿No le ha afectado el ruido de fuera?

No me afecta, si no, ya estaría años que no sería aquí. Fuera hay personas que quieren mi silla, que es muy apetitosa. Se ha ido a elecciones y las urnas me han dado la victoria. He pasado tres elecciones y he ganado siempre en las urnas. Me afecta poquísimo lo que se diga, los resultados judiciales nos han dado la razón. Todas las patrañas e historietas que se han montado, judicialmente se desmontan.

Soteras conversó con SPORT sobre la buena salud del fútbol catalán / Dani Barbeito

¿Cómo está la relación con los clubes de Primera y la decisión de no incluirlos más en la Copa Catalunya?

Tenemos una relación extraordinaria, con todos, los más importantes, Barça, Girona o Espanyol, de Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF, hay raras excepciones que ellos sabrán el porqué. La Copa Catalunya tuvo una final extraordinaria, se llenó la Nova Creu Alta, en un partido muy bueno entre el Girona y Espanyol. Pese al éxito, igual que en el femenino con el Badalona Women y el Barça, son grandes equipos todos con los que hemos tenido un problema. Queriéndose hacer mejor, hemos chocado con los grandes clubs, hubo problemas en las eliminatorias previas para llevar a las mejores alineaciones y hay que evitar que se desvirtúe la competición. A partir de ahora, la Copa Catalunya la jugarán los clubes hasta la Primera RFEF, que no tienen los compromisos como los de Primera División, con la Champions, la Copa del Rey, que si nos jugamos la vida en un partido determinado, que es cierto. No me molesta ni me enfada. No pusimos ningún condicionante en las alineaciones, los clubes son soberanos. Sus premisas personales priman sobre la Copa Catalunya.

"Soy de todos los clubes catalanes"

¿Qué tal la llegada de Rafael Louzán en la Federación Española?

Ha cambiado las cosas. Rafa es un buen amigo mío, la Federació tiene un trato cordial y muy correcto con la RFEF. Soy vicepresidente en Madrid, responsable de la Comisión Económica. Con Rafael Louzán el trato es exquisito y esperamos que todo siga toda igual. Se ven los resultados, se trabaja bien, intentamos que hay un plus de seriedad en el fútbol español, el tiempo quita y dará razones.

El proyecto más ambicioso es el Mundial del 2030, ¿Barcelona podría albergar la final?

Hay dos sedes en Barcelona, el estadio del Espanyol y del FC Barcelona. No se puede decir dónde será la final, me gustaría que sea en Barcelona, pero en Estados Unidos se decidió hace muy poco y aquí faltan muchos años. Es una de las últimas decisiones que se toma.

Para acabar, algún otro mensaje que quiera lanzar.

Desear un muy buen inicio de temporada a todos los clubs de Catalunya. Lo mejor para todos los clubs, yo soy de todos los clubs catalanes y estoy a disposición de todos. Lo digo y siempre lo diré, cualquier dirigente tiene esta casa y mi teléfono para hablar conmigo.