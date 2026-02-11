Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo de la UEFA Nations League: España conocerá su suerte en el camino a la cuarta final en cinco años

Este jueves se sorteará la fase de grupos de la UEFA Nations League, donde España, subcampeona, compartirá bombo con Portugal, Francia y Alemania

Portugal celebra el título de la UEFA Nations League

Portugal celebra el título de la UEFA Nations League / FILIP SINGER / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Ya está todo listo para que este jueves 12 de febrero (18:00h) se realice en Bruselas el sorteo de la fase de grupos que definirá el rumbo de las selecciones europeas en la quinta edición de la UEFA Nations League. Pendientes aún de disputar la Finalíssima y el Mundial este verano, mañana se desvela el camino hacia el título de otra competición continental.

El sorteo se divide en cuatro bombos con cuatro equipos cada uno. España, que cayó en la última final ante Portugal en los penaltis, formará parte del Bombo 1. El resto lo forman la campeona, Francia, y Alemania; selecciones a las que 'la Roja' no podrá enfrentarse en esta fase inicial.

Promete ser una edición muy reñida, con rivales potentes repartidos por todos los niveles:

  • Bombo 1: Portugal, España, Francia y Alemania
  • Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia.
  • Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega.
  • Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia y Turquía.
Munich (Germany), 09/06/2025.- Players of Spain react after receiving silver medals after the UEFA Nations League final match between Portugal and Spain in Munich, Germany, 08 June 2025. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI. seleccion portugal . seleccion españa. uefa nations league 2025 seleccion portugal . seleccion españa. final. accion. allianz arena

Los jugadores de la selección se lamentan tras perder la final de la UEFA Nations League / ANNA SZILAGYI / EFE

Seis partidos en dos parones

Cada grupo disputará un total de seis jornadas repartidas en dos periodos. Las primeras cuatro citas tendrán lugar del 24 de septiembre al 6 de octubre, mientras que las dos restantes serán del 12 al 17 de noviembre. Cabe recordar que, tras el cambio establecido por la FIFA, los parones de septiembre y octubre se fusionan ahora en uno solo de tres semanas.

Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán los cuartos de final (ida y vuelta) entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. El tercer clasificado deberá pelear el play-off, y el cuarto descenderá directamente a la Liga B. De superar los cuartos, la Final Four se disputaría entre el 7 y el 15 de junio, con semifinales a partido único y la gran final en una sede aún por determinar.

Noticias relacionadas

Con el último título conquistado en Múnich, Portugal se coronó como la selección más laureada de la competición con dos trofeos (2019 y 2025). Aun así, España es quien más finales ha disputado, con un total de tres: ganó en 2023 ante Croacia, pero perdió en 2021 frente a Francia y en 2025 ante los lusos. Si la Roja repite final en esta ocasión, sería su cuarta en cinco ediciones, confirmando su dominio en el torneo.

TEMAS

