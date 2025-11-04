Sorteo del Mundial Femenino 2027: horario, bombos y dónde ver por TV y en directo

La UEFA celebra el sorteo de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027 de Brasil hoy martes 4 de noviembre en Nyom, Suiza. Te contamos a qué hora se celebra el sorteo de los emparejamientos y dónde ver por TV y online en España.

La próxima edición del Mundial Femenino 2027 será la segunda en contar con un elenco de 32 participantes, lo que comporta un aumento directo en el número de plazas asignadas para las selecciones del Viejo Continente. La fase de clasificación de Europa se disputará entre los meses de marzo y junio, otorgando un total de 11 billetes directos para el torneo intercontinental y otro adicional para disputar la repesca.

Esta fase inicial constará de 4 grupos compuestos por 4 seleccones cada uno. Las líderes de cada grupo certificarán su presencia en el Mundial 2027 de forma directa, mientras que las siete plazas restantes saldrán de un play-off.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, afronta el sorteo de este martes como una de las integrantes del bombo 1, lo que le evita tener que enfrentarse a Francia, Alemania y Suecia a lo largo de esta primera fase de clasificación. La posición de privilegio de estas selecciones se debe a su buen desempeño en el ranking UEFA y en su clasificación para la fase final de la Nations League

¿Cuáles son los bombos del sorteo de clasificación para el Mundial Femenino 2027?

Bombo 1 : Francia, Alemania, España y Suecia

: Francia, Alemania, España y Suecia Bombo 2 : Países Bajos, Italia, Inglaterra y Noruega

: Países Bajos, Italia, Inglaterra y Noruega Bombo 3 : Dinamarca, Austria, Islandia y Polonia

: Dinamarca, Austria, Islandia y Polonia Bombo 4: Eslovenia, Serbia, Ucrania y República de Irlanda

¿A qué hora empieza el sorteo de clasificación para el Mundial Femenino 2027?

El sorteo de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027 se celebra hoy martes 4 de noviembre en Nyom, Suiza. La ceremonia arrancará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de clasificación para el Mundial Femenino 2027 por TV y online?

El sorteo de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027 se podrá seguir a través de FIFA+ y FIFA.com, además del resto de canales oficiales de la organización.