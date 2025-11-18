¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026? Fecha y posibles rivales de España

El Mundial 2026 empieza a dar pasos de gigante hacia su esperado pistoletazo de salida. Con el grueso del elenco de participantes ya definido, la competición intercontinental se prepara para dar paso al sorteo de la fase de grupos, en el que quedarán definidos los primeros partidos de cada uno de los 48 participantes.

La presente edición de la Copa del Mundo será la primera con una nómina tan elevada de participantes, y esto se traduce en cambios significativos en el formato. La primera fase constará de un total de 12 grupos de 4 selecciones, en la que las dos mejores clasificadas de cada grupo y las ocho mejores terceras accederán a los novedosos dieciseisavos de final.

Para confeccionar estos grupos, las 48 participantes quedarán divididas en 4 bombos de cara al sorteo. Estados Unidos, México y Canadá entran directamente al primer bombo por su condición de anfitrionas, mientras que las plazas restantes se definirán en base a la posición que ocupa cada selección en el ranking FIFA.

Clasificación Mundial 2026: España - Turquía, en imágenes. / Jose Manuel Vidal / EFE

A falta de que finalice el partido trámite ante Turquía, España será una de las 12 selecciones que quede encuadrada en el bombo 1. Esto implica que 'La Roja' evitará enfrentarse a Canadá, Estados Unidos, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania en la fase de grupos.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

La ceremonia tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy, y contará con la presencia del presidente de la FIFA Gianni Infantino y del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.